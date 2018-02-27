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Самые высокие пенсии в Киеве - Пенсионный фонд

Комментариев: 1
Средний размер пенсии в Киеве составляет 3332 грн. Чуть меньше пенсии в Донецкой области – 3268 грн. На третьем месте по размеру пенсии Луганщины - 2986 грн.
Самые большие пенсии в Киеве
Самые большие пенсии в Киеве
depositphotos.com

В Украине самые высокие пенсии получают столичные пенсионеры. Об этом сообщили в Пенсионном фонде, пишет Экономическая правда.

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Как отмечается, самый высокий средний размер пенсионной выплаты на 1 января 2018 года зафиксирован в Киеве - 3332 грн.

На втором месте оказалась Донецкая область со средним размером пенсии в 3268 грн, на третьем - Луганская с 2986 грн.

Следом за ними идут Днепропетровская - 2853 грн, Запорожская - 2681 грн, Харьковская - 2530 грн и Киевская области - 2501 грн.

Ранее сообщалось о 10 претензиях к пенсионной реформе.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: Киев, пенсия, пенсионный фонд
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  27.02.2018, 11:48
Оценка:  0
гость
С депутатами и чиновниками-самая высокая, одни едят мясо, другие капусту, а в среднем голубцы.
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