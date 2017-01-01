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НБУ проведет стресс-тестирование 25 банков

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Регулятор проверит банки, на которые совокупно приходится 93% активов банковского сектора. Результаты оценки устойчивости будут обнародованы до конца года.
Нацбанк готовит проверку для банков
Нацбанк готовит проверку для банков
flickr.com

Национальный банк запланировал провести в 2018 году стресс-тестирование 25 банков. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Как отмечается, НБУ обнародовал методологию, согласно которой в текущем году будет осуществляться оценка деятельности банков.

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Оценка будет осуществляться по состоянию на 1 января и будет состоять из трех этапов: проверка аудиторскими компаниями качества активов банка и приемлемости обеспечения по кредитам; экстраполяция Национальным банком результатов первого этапа и оценка достаточности капитала банка; оценка НБУ достаточности капитала банка по результатам стресс-тестирования по базовому и неблагоприятным макроэкономическим сценариям.

Базовый макроэкономический сценарий основывается на публичных прогнозах Национального банка, кроме прогноза обменного курса.

Прогноз изменения обменного курса, заложенный в базовый сценарий, основан на данных консенсус-прогноза.

Неблагоприятный сценарий построен на гипотетических предположениях макроэкономических показателей, которые приводят к реализации кредитного и рыночного рисков в существенных объемах.

Соответственно, использованные для него макроэкономические показатели не являются прогнозом Национального банка.

Объектами стресс-тестирования станут 25 банков.

Это учреждения, которые являются крупнейшими по среднему значению двух показателей: взвешенных на риск активов и депозитов физических лиц.

На них совокупно приходится 93% активов банковского сектора.

В соответствии с указанными критериями, в 2018 году это такие банки: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Альфа-банк (Украина), Укргазбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Сбербанк, Укрсоцбанк, ОТП Банк, Пивденный, Креди Агриколь Банк, Проминвестбанк, ТАСкомбанк, ПроКредит Банк, Кредобанк, ВТБ Банк, Кредит Днепр, Мегабанк, Восток, А-Банк, Идея Банк, Universal Bank и Банк Инвестиций и Сбережений.

Банки, которые по итогам оценки устойчивости будут нуждаться в капитале, должны будут до конца года разработать и выполнить программу капитализации и/или план мероприятий для поддержания или восстановления уровня капитала.

Результаты оценки устойчивости будут обнародованы до конца года.

Напомним, в январе 16 банков получили убыток

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Теги: банки, стресс, Нацбанк, тестирование, проверка, стресс-тест
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Источник: korrespondent.net

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