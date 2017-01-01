Что делать, если не платят зарплату. Рекомендации Минюста

Чтобы добиться выплаты зарплаты, необходимо написать заявление в прокуратуру. Также можно обратиться в местное управление охраны труда, а если все "запущено" - то нужно идти в суд.

В Минюсте рассказали, что делать если не платят зарплату Корреспондент.net

Невыплата заработной платы для работодателя чревата не только административной, но и уголовной ответственностью. Об этом заявила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, сообщается на официальном сайте Минюста.

“При отказе выплатить заработную плату или другие выплаты работник может обратиться в прокуратуру с заявлением о невыплате заработной платы и привлечении виновных лиц к ответственности. Хочу напомнить, что работодатель несет не только административную, но и уголовную ответственность за невыплату заработной платы“, - сказала Глущенко.

При этом, она рассказала, как нужно действовать лицу в случае нарушения его прав на получение заработной платы.

Прежде всего, сказала Глущенко, каждый человек может получить бесплатную юридическую консультацию в Бюро правовой помощи, которые есть во всех районах и городах областного значения по всей Украине.

Читай также: В Госстате назвали среднюю почасовую зарплату

Кроме того, как сообщила заместитель министра, работнику необходимо обратиться к работодателю с заявлением о выплате заработной платы и о компенсации потери ее части в связи с нарушением сроков ее выплаты в соответствии с индексом роста цен на потребительские товары и тарифов на услуги.

“При наличии комиссии по трудовым спорам необходимо обратиться туда с заявлением. Свидетельство комиссии, выданное на основании ее решения, является исполнительным документом. В случае несогласия с решением комиссии его можно обжаловать в суд“, - советует Глущенко.

Еще одним шагом к защите своего права на получение заработной платы, на котором акцентировала внимание заместитель министра, является подача жалобы в местные управления охраны труда, в райгосадминистрации, управления пенсионного фонда и социальной защиты населения.

Однако гарантированным и наиболее эффективным способом защитить свое право на получение заработной платы является обращение в суд, сказала Глущенко.

Читай также: Минюст создал антирейтинг работодателей, не платящих зарплату

Обратиться в суд можно в порядке приказного производства, если работник требует взыскания начисленной, но не выплаченной заработной платы, или искового производства, если имеющийся спор о размере задолженности по выплате зарплаты и/или права на ее получение. За подачу исков о взыскании заработной платы истец не платит судебный сбор.

Напомним, в январе 2018 года общая сумма задолженности по зарплаты в Украине увеличилась на 7%. На 1 февраля 2018 года она составила 2,535 млрд грн.