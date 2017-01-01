Замок не могут продать уже 3 года подряд.

Замок не старинный - ему только 40 лет

Замок в Уэльсе, который не купил тренер Манчестера, продают за пол цены

Замок в Уэльсе, который не купил тренер Манчестера, продают за пол цены

Уэльский замок Castell Gyrn продают уже на протяжении 3 лет и никак не могут найти покупателя, потому снижают стоимость его стоимость с 3,9 миллионов фунтов до 1,75 млн фунтов, передает UBR со ссылкой на Rzeczpospolita.

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Отмечается, что бывший тренер Манчестер Юнайтед Жозе Мауриньо хотел приобрести замок, однако, передумал после того, как лишился должности.

Castell Gyrn расположен в Денбишире на севере Уэльса, в городе Лланбедр Дайфрин Клуид. Хотя он и выглядит как старый замок, построили его не так уж давно – всего около 40 лет назад. Возводить его начали в 1977 году, а закончили – в 1994-м.

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Строили его из местного валлийского камня. В нем шесть спален, некоторые из которых расположены в самых высоких башнях, пять ванных комнат, современные кухня и столовая, три комнаты отдыха, библиотека и кинозал. И все это находится на 550 кв м (территория самого поместья составляет 7 га).

Главным шармом замка считают “огнедышащего дракона“ – статуи в саду, которая извергает пламя изо рта. Кроме того, поместье может похвастаться искусственной пещерой, вымощенной внутри настоящими ракушками. Вокруг самого строения расположен уникальный цветник, парк с прудом и скульптурами работы местных художников.

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