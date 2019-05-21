Как проверить законность жилья в процессе его строительства
Риелтор Родион Сороковой рассказал, на что обращать внимание при покупке квартиры в строящемся доме, чтобы не попасть на мошенников, передают Украинские новости.
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Риелтор утверждает, что в первую очередь нужно убедиться, что застройщик надежный.
"В новом доме главные критерии - выбрать надежного застройщика, посмотреть, сколько домов он уже сдал, были ли сданы уже дома в этом ЖК, и тогда можно спокойно и смело покупать", - рассказал Сороковой.
Сороковой посоветовал обращаться к профессионалам при покупке недвижимости, потому что только специалист сможет оценить законность сделки и всех документов.
Ранее сообщалось, что еще один ЖК незаконно построят возле киевской школы. Земельный участок для застройки жилого комплекса возле школы продают на OLX.
Полная версия правил
- разрешения на строительство (причем этажность должна совпадать с проектом)
- договора на аренду земли.