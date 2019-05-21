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Как проверить законность жилья в процессе его строительства

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Эксперт поделилась не сложными советами, которые помогут не остаться без квартиры и денег.
Всегда нужно проверять всю информацию перед покупкой чего-либо
Всегда нужно проверять всю информацию перед покупкой чего-либо
flickr.com

Риелтор Родион Сороковой рассказал, на что обращать внимание при покупке квартиры в строящемся доме, чтобы не попасть на мошенников, передают Украинские новости. 

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Риелтор утверждает, что в первую очередь нужно убедиться, что застройщик надежный.

"В новом доме главные критерии - выбрать надежного застройщика, посмотреть, сколько домов он уже сдал, были ли сданы уже дома в этом ЖК, и тогда можно спокойно и смело покупать", - рассказал Сороковой.

Сороковой посоветовал обращаться к профессионалам при покупке недвижимости, потому что только специалист сможет оценить законность сделки и всех документов.

Ранее сообщалось, что еще один ЖК незаконно построят возле киевской школы. Земельный участок для застройки жилого комплекса возле школы продают на OLX.

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Теги: покупка квартиры, махинации на рынке недвижимости, рынок недвижимости в украине, проверить застройщика, проверка застройщика
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Дром    21.05.2019, 17:54
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Дром
Херня полная: Киевмиськбуд продает сейчас квартиры в своих отделах продаж, а в договорах фигурирует совершенно другое "ООО". Необходимо проверять наличие у продавца, оформленных на него:
- разрешения на строительство (причем этажность должна совпадать с проектом)
- договора на аренду земли.
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