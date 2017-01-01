В каких дворцах живут президенты разных стран мира – фото

Во многих странах мира резиденции президентов выглядят как роскошные дворцы, а некоторые из них ими и являются.

В то время как каждый президент Украины выстраивает себе дворец сам, многие главы мира имеют резиденции, которые предоставляют им для проживания на время их президентского срока, передает 24 Канал.

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Президент США – Белый дом в Вашингтоне

Белый дом представляет собой особняк неоклассического стиля, а интерьер жилых помещений выполнен в стиле XVIII и XIX веков.

На время проживания в резиденции семье американского лидера позволяют переделывать интерьер Белого дома по своему усмотрению.

Значительный вклад в истории Белого дома оставила Жаклин Кеннеди. Благодаря ей в особняке появилась мебель XVIII-XIX веков, более 150 старинных картин и французские гардины ручной работы.

Президент Франции – Елисейский дворец в Париже

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Здание Елисейского дворца предоставляет крышу для президентов Французской республики с 1848 года.

В одном из залов дворца – зале Мюрата проходят также заседания Совета министров Франции, а президент страны торжественно встречает иностранных гостей на лестнице дворца.

В здании 365 комнат, 90 из которых подвальные, а чтобы его содержать в порядке, нанимают более 1000 человек обслуживающего персонала.

Елисейский дворец расположен на территории парка площадью 1,5 гектара и отделен от Елисейских полей забором и охраной.

Елисейский дворец ru.wikipedia.org/wiki/Елисейский_дворец

Резиденция королевы Великобритании – Букингемский дворец в Лондоне

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Здание Букингемского дворца было построено еще в 1703 году для герцога Букингемского, а в 1837 году стало резиденцией для британских монархов.

Дворец расположен на территории площадью более 20 гектаров. Здесь есть собственное отделение полиции, госпиталь, 2 почтовых отделения, бассейн, бар, кинотеатр и огромный сад.

Интерьер Букингемского дворца поражает роскошью. Восхищение вызывает не только убранство залов, но и произведения искусства, которыми они украшены – здесь можно найти картины Рубенса, Рембрандта, бесценные образцы мебели и фарфора.

Отмечается, что традиции, флаг Великобритании развевается на дворце только, когда в нем находится королева.

Резиденция президента Германии – дворец Бельвю в Берлине

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Еще одним зданием с неоклассической архитектурой является дворец архитектора Михаила Филлипа Боумана, построенный в 1785 году, который с 1994 года стал резиденцией президента Германии.

Интерьер помещений дворца выполнен со сдержанной немецкой педантичностью. А посетить ни парк, ни сам дворец людям не разрешается.

Дворец президента Роберта Мугабе – Голубая крыша в Зимбабве

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Осенью 2017 года во время военного переворота в Зимбабве в сети появились фото роскошного имения, которым владел уже бывший президент одной из беднейших стран мира Роберт Мугабе.

Стоимость дворца с 25 спальнями, который в народе называют “Голубой крышей“ (имение действительно имеет голубую крышу), оценивается в более 10 миллионов долларов.

Интерьеры и убранство здания поражают неслыханной роскошью.

Резиденция президента Бразилии – Алворада в Бразилиа

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Дворец Рассвета (дословно с португальского – Ред.) был построен по проекту известного бразильского архитектора Оскара Нимейера. На первый взгляд, колонны будто перетекают из одной в другую, образуя волну.

Президентская резиденция занимает три этажа, ее площадь составляет 7300 квадратных метров.

Здесь есть кухня, административный блок, прачечная, медицинский центр, залы для официальных переговоров и приемов, бассейн, комната для музыки и библиотека. Второй этаж предназначен для проживания президента и его семьи.

Резиденция президента Аргентины – Каса Росада в Буэнос-Айресе

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С испанского резиденция президента Аргентины Casa Rosada буквально переводится как “розовый дом“.

Внешние стены дома действительно окрашены в терракотовый цвет, отдаленно напоминающий розовый.

По одной из версий, розовый цвет выбрали для постройки ради компромисса двух политических партий, которые смешали свои представительские цвета – красный и белый.

Ранее сообщалось, что Зеленский показал декларации за 2018: 12 домов в Киеве, Ялте и Италии. За 2018 год Зеленский получил 9,2 млн грн доходов.