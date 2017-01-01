Плюсы и минусы квартир или загородных домов: Сравнение

Что будет дешевле – снять дом в поселке или квартиру в городе.

Сегодня разобрались со всеми плюсами и минусами жизни за городом или в квартире. Отмечается, что при выборе жизни в городе или за ним стоит учитывать свои потребности, так как и там, и там есть свои преимущества, и недостатки.

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Так, например, В среднем сегменте аренда квартиры составляет от 7 до 15 тысяч гривен в зависимости от района. За те же деньги можно снять домик в предместье в 30-километровой зоне.

"Дом можно снять примерно за ту же цену в пригороде, но только площадь будет 100 кв. м. А в городе – 30 кв. м. Для одного человека можно снимать квартиру ‑ 30 метров будет вполне достаточно. Нормально, уютно, все рядом, возле работы. Но если у вас семья, вам 30 метров не хватит", – говорит риелтор Иван Суховеев.

Также нужно не забывать о том, что дорога на работу окажется дольше и дороже, а больницы и школы в пригородах расположены на внушительных дистанциях, поэтому следует подумать и о том, как возить ребенка на учебу.

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Кроме того, дом требует большего ухода.

"Он требует постоянного ухода. Постоянной максимальной вовлеченности собственника. Это и уборка, и поддержание состояния самого дома. Если за ним не следить, он приходит в упадок. То же самое и с многоквартирным домом - но там есть обслуживающая организация, ЖЭК или ОСББ, которая этим занимается", – говорит Суховеев.

И в том, и в другом варианте есть свои плюсы и минусы Сегодня

Суховеев уточняет, что если деньги не только на аренду, но и на покупку жилья, законы рынка останутся теми же. За одинаковую сумму можно позволить себе квартиру в городе или дом за чертой полиса.

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Например, один из застройщиков в Святошинском районе Киева предлагает квартиру площадью 54 кв. м за 1,35 млн гривен. В то же время в Ирпине – это пригород Киева – двухэтажный дом площадью 124 кв м, а также три сотки земли продаются за 1,4 млн гривен.

Ранее сообщалось, что сказать, чтобы сбить цену на аренду жилья. Иногда арендодатели могут снизить предложенную цену за аренду квартиры.