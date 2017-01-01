В пригороде Киева строят в два раза меньше домов из-за новых ГСН

Прибыльность строительства в пригороде Киева не превышает 20%.

С января по начало мая стоимость жилья в пригороде увеличилась в среднем на 1,5-2% depositphotos.com

За 4 месяца 2019 года количество новых объектов, строящихся в пригороде столицы, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, уменьшилось на 65%. Об этом сообщил управляющий партнер компании AVM Development Group Владислав Кононов.

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По словам эксперта, одной из причин резкого сокращения строящегося жилья в пригороде Киева является внедрение новых строительных норм, касающихся этажности будущего дома в зависимости от плотности населения в том или ином населенном пункте.

Он напомнил, что на сегодняшний день прибыльность строительства в пригороде не превышает 20%, а ужесточение нормы по допустимой этажности строительства потенциально уменьшает прибыль компаний еще на 5-7%.

"Новые строительные нормы вынудили застройщиков перекраивать свои планы, и некоторые компании, из-за прогнозируемой низкой рентабельности строительства, заморозили свои проекты или вообще отказались от них", - сказал он.

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Еще одной существенной причиной уменьшения количества строящихся многоквартирных домов, Владислав Кононов считает переориентацию ряда компаний со строительства многоквартирных домов на коттеджные поселки.

"Покупатели все больше ориентированы на приобретение загородных домов в непосредственность близости к Киеву вместо квартир. Именно это стало причиной увеличения роли коттеджных городков в общей структуре предложения. За 4 месяца 2019 года количество новых коттеджных городков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 10-12%", - отметил эксперт.

По мнению Владислава Кононова, уменьшение количества строящихся объектов существенно влияет на стабилизацию спроса и предложения.

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"С января по начало мая стоимость жилья в пригороде увеличилась в среднем на 1,5-2%. И возможное дальнейшее удорожание жилья будет связано исключительно с ростом стоимости стройматериалов и строительно-монтажных работ. Уже в конце мая стоимость строящегося жилья в пригороде столицы может увеличиться в среднем до 3%", - подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, сколько стоит жилье в пригороде Киева и стоит ли его покупать. Жилье в пригороде стоит приблизительно столько же, сколько и в столице. Есть ли смысл приобретать там жилье?