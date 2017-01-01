Дом прокурора Кулика отключили от горячей воды из-за задолженности

Дом Кулика считается элитным жилым комплексом.

Элитный ЖК прокурора Кулика отключили от горячего водоснабжения за неуплату facebook.com/miraxrealty

По словам представителей управляющей компании "ПорядОк" элитный многоэтажный жилой комплекс "Diplomat Hall", в котором проживает прокурор Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик, отключили от теплоснабжения из-за долгов, передает УНН.

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Так, Киевгаз отключил "Diplomat Hall" от сети теплоснабжения. Причина в том, что коммунальные услуги оплатили жители менее 90% квартир, находящихся в этом жилом комплексе.

В доме нет воды уже вторые сутки.

Отмечается, что прокурор ГПУ Константин Кулик в своей декларации за 2017 указал, что владеет квартирой площадью 249 квадратных метров в ЖК "Diplomat Hall", которую ему подарила мама.

Ранее сообщалось, что 1 мая вступил в силу новый закон О жилищно-коммунальных услугах, которым вводится пеня за долги по коммуналке.