Из риелторов в брокеры или агенты "в законе": О чем новые правила

Риелторов в Украине заставят проходить тесты и получать сертификаты.

Новый законопроект, разработанный в Фонде госимущества, заработает через полгода. Согласно нему, риэлторские услуги в Украине вырастут в цене, специалистов по недвижимости заставят проходить тесты и получать сертификаты, а само понятие "риэлтор" исчезнет, передает UBR.

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Действие будущего закона не будет распространяться на сделки покупки, продажи или аренды, заключенные людьми самостоятельно, без привлечения брокеров или агентов по недвижимости (помощников брокера).

Чтобы осуществлять брокерскую деятельность субъект хозяйствования должен будет соответствовать таким основным критериям:

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иметь в штате хотя бы одного брокера по недвижимости или осуществлять деятельность как физлицо-предприниматель;

сдать квалификационные экзамены и получить соответствующий сертификат;

получить в ФГИ свидетельство на право занятия брокерской деятельностью в сфере недвижимости;

быть внесенным в Госреестр брокеров по недвижимости и субъектов брокерской деятельности.

Брокер может работать с неограниченным количество агентов по недвижимости (которые работают в штате или по гражданско-правовым договорам), а вот агент может работать только на одно брокерское агентство.

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Документом отказываются от понятия "риелтор", поскольку этот термин является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей Национальной ассоциации риелторов США. Также для игроков рынка разработают специальный кодекс этики и стандартов практики брокера. Однажды нарушив какое-то из положений, можно остаться без лицензии. Однако проекта такого документа для брокеров на сегодняшний день еще нет.

Брокер будет обязан:

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объяснять права, обязанности участников и предупреждать о последствиях сделки с недвижимостью;

обеспечивать сохранность документов до сделки;

постоянно повышать свой профессиональный уровень путем самообучения.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия ФГИ будет осуществлять контроль над деятельностью брокеров и отзывать лицензии (максимум на 2 года) в случае необходимости, или отсылать участников рынка на повторную сдачу экзаменов или дополнительное обучение.

Если брокер (или агент) работает в агентстве недвижимости, то ответственность за его работу перед дисциплинарной комиссией будет нести руководство фирмы.

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При размещении объявления в интернете, брокер будет обязан сначала подписать договор с клиентом, от имени которого работает, а также при подаче объявления нужно будет указывать не только номер телефона брокера, но и непосредственного собственника недвижимости (если это предусмотрено договором с клиентом).

Во время регистрации на сайте указывать номер своего свидетельства и квалификационного сертификата. Если обычное объявление окажется "брокерским", то потенциальный покупатель сможет пожаловаться на него в профильные организации или ФГИ.

Брокером по недвижимости не может быть лицо, которое:

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не имеет соответствующего сертификата;

имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления против собственности или преступления в сфере хозяйственной деятельности;

признано судом недееспособным или частично дееспособным;

лишено права на занятие брокерской деятельностью (в течение двух лет со дня принятия квалификационно-дисциплинарной комиссией решения об аннулировании сертификата брокера).

Брокеры не смогут нанимать агентов по недвижимости, которых нет ни в одном из реестров, которые ведутся саморегулируемыми организациями брокеров и агентов по недвижимости. А еще агент может сдать экзамен и стать брокером имея опыт работы минимум три года.

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Готовить специалистов по недвижимости будут специальные центры все при тех же брокерских общественных организациях: работать они должны не менее 5 лет и насчитывать не менее 500 участников, 300 из которых — брокеры.

А на данный момент ведутся переговоры с некоторыми украинскими вузами о внедрении отдельных направлений для подготовки специалистов по недвижимости.

Принимать экзамены будут чиновники Фонда и представители профильных общественных организаций с опытом работы не менее 5 лет.

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Подтверждать квалификацию брокерам нужно будет раз в три года. Вместе с этим, в законопроекте не указана верхняя граница стоимости получения квалификационного сертификата. Сказано лишь, что его цена не может быть меньше 170 грн.

Отдельно нужно будет заплатить одну минимальную зарплату (сегодня это 4 173 грн) за брокерское свидетельство (или его дубликат при утере). В случае провала экзамена, можно сдать его повторно через месяц.

"Стоимость однозначно вырастет, поскольку брокеры на какое-то время будут «выпадать» из работы на период обучения и подготовки к экзамену. Следовательно, получив заветное свидетельство будут иметь конкурентное преимущество и пытаться на этом заработать.

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В то же время ряд брокеров уйдут в тень, либо будут работать под прикрытием документами других брокеров", — говорит Собкович.

Ранее сообщалось о том, как уберечься от махинаций на рынке недвижимости. Каждый год мошенники придумывают новые способы "кинуть на деньги", но также часто используют и старые проверенные методы.