Власти рассказали, сколько денег потратят на жилье для молодых семей

Процентные ставки в банках по ипотеке составляют около 26%.

Председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный сообщил, что в течение 2019 года местные бюджеты выделят на программу льготного молодежного строительства свыше 300 млн грн, передает ТСН.

Читай также: Банки увеличивают объемы ипотечного кредитования на 25-30%

В госбюджете на эти программы заложено еще 208 млн грн, что позволит в тоге обеспечить жильем 1100 семей.

Комнатный подчеркнул, что в Украине на сегодня не хватает доступной ипотеки. Нынешние процентные ставки для приобретения жилья составляют 22-26%. Молодая семья не имеет способности брать такой финансовый груз.

Читай также: Сколько чаще всего платят за жилье в Киеве: Названо точную сумму

Он уверен, что такая ситуация побуждает украинскую молодежь ехать в страны ЕС, брать там ипотеку под 2-3% годовых, жить, работать и развивать экономику другой страны.

Ранее сообщалось, что каким молодым семьям Кабмин выделит деньги на квартиру. Кабмин выделил 331,4 млн гривен на помощь семьям до 35 лет.