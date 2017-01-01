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Власти рассказали, сколько денег потратят на жилье для молодых семей

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Процентные ставки в банках по ипотеке составляют около 26%.
Госмолодежжилья поддержит финансово 1100 семей в покупке квартиры
Госмолодежжилья поддержит финансово 1100 семей в покупке квартиры
depositphotos.com

Председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный сообщил, что в течение 2019 года местные бюджеты выделят на программу льготного молодежного строительства свыше 300 млн грн, передает ТСН. 

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В госбюджете на эти программы заложено еще 208 млн грн, что позволит в тоге обеспечить жильем 1100 семей.

Комнатный подчеркнул, что в Украине на сегодня не хватает доступной ипотеки. Нынешние процентные ставки для приобретения жилья составляют 22-26%. Молодая семья не имеет способности брать такой финансовый груз. 

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Он уверен, что такая ситуация побуждает украинскую молодежь ехать в страны ЕС, брать там ипотеку под 2-3% годовых, жить, работать и развивать экономику другой страны.

Ранее сообщалось, что каким молодым семьям Кабмин выделит деньги на квартиру. Кабмин выделил 331,4 млн гривен на помощь семьям до 35 лет.

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Теги: молодая семья, помощь молодой семье, выплаты, соцпомощь, государственная помощь, Госмолодежжилья, квартира для молодой семьи
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