Многоуровневые подземные паркинги будут строить в общественных зданиях

С 1 июня вступают в силу новые госстрой нормы.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины сообщает, что с 1 июня в Украине вступают в силу государственные строительные нормы, которые разрешают строительство подземных многоуровневых паркингов в общественных зданиях.

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В новых нормах указано, что встроенные, пристроенные или встроенно-пристроенные подземные автостоянки могут проектироваться до пяти этажей (к зданиям с условной высотой до 50 метров, то есть до 18 этажей), тогда как автоматизированные подземные паркинги могут иметь до девяти этажей. При этом последние должны быть обеспечены лифтами или подъемниками.

По заявлению замглавы Минрегиона Льва Парцхаладзе, создание удобных подземных паркингов решит проблему недостатка паркомест возле крупных общественных заведений.

"До этого времени проектирование многоуровневых подземных автостоянок не было урегулировано в строительных нормах. Сейчас мы это предусмотрели", – сказал он.

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Он отметил, что согласно новым ГСН, въезды и выезды из подземных и подземно-надземных гаражей должны находиться удаленно от окон жилых домов и общественных помещений, а также школ, интернатов, оздоровительных и дошкольных учреждений.

Допускается проектировать встроенные, пристроенные или встроенно-пристроенные подземные автостоянки к общественным зданиям с условной высотой до 50 метров включительно согласно Рекомендациям по обеспечению противопожарной защиты подземных автостоянок до 5 этажей включительно.

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Автоматизированные подземные автостоянки - до 9 этажей включительно. При этом, подземные автостоянки должны быть обеспечены лифтами или подъемниками.

Как изменились строительные нормы подземных парковок facebook.com/lev.partskhaladze

Ранее сообщалось, что Кличко повысит штрафы за неправильную парковку: "будет дорого". Кличко отметил, что штат инспекторов уже полностью наполнен.