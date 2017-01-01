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Адель потратила на новый особняк 10 млн долл после развода – фото

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Адель является самой богатой артисткой Великобритании.
В апреле 2019 года Адель развелась
В апреле 2019 года Адель развелась
depositphotos.com

Еще в 2017 году Адель посвящала трогательные песни со сцены, однако в апреле 2019 года певица развелась. Развод мог лишить ее статуса самой богатой артистки Великобритании до 30, так как она могла потерять половину состояния, передает 24 Канал со ссылкой на издание Variety. 

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Адель решила вложить свое состояние в дорогой особняк. Дом площадью в 560 кв м был построен в 1960-х годах в одном из элитных районов Беверли-Хиллз. В доме есть 5 спален и 6 ванных комнат.

В доме также есть просторная гостиная с камином, бассейн, спортивный зал и библиотека необычной формы, содержащая более 2 тысяч книг. Планирование дома не ограничилось только комнатой отдыха, в доме имеется уютный просторный офис для решения дел, не выходя из дома.

Ранее сообщалось, что замок в Уэльсе, который не купил тренер Манчестера, продают за пол цены. Замок не могут продать уже 3 года подряд.

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Теги: Адель, особняк, особняк в Беверли-Хиллз, развод Адель, Адель развелась
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