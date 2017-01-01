За сколько можно сдать в аренду Администрацию президента на Банковой

ЗЕ-команда утверждает, что они покинут здание Администрации президента уже до конца 2019 года.

Сдача в аренду Администрации президента Украины может приносить прибыль в более 775 тысяч долларов США в месяц depositphotos.com

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского уверяет, что они могут уехать из здания Администрации президента, которая находится на улице Банковой в Киеве, уже до конца 2019 года, передает 24 Канал.

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На данный момент здание включает 8 корпусов с общей площадью около 22 тысячи квадратных метров. В ней содержится более 200 рабочих кабинетов, библиотека, несколько столовых и типография.

Здание АП находится в управлении Государственного управления делами, которое платит коммунальные услуги в этом объекте примерно в 7 миллионов гривен на год.

Во время пребывания президента в нем, здание должно охраняться. То есть нужно добавить еще стоимость охранной компании.

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По мнению экспертов, после отъезда команды Зеленского на здание будет большой спрос. Оно может сразу заинтересовать потенциальных арендаторов, в частности, IT-компании.

Можно подсчитать, что аренда офисных помещений в этом районе является одной из самых дорогих в столице и составляет примерно 50 долларов США за метр квадратный.

Если в здании на Банковой, 11 площадью 22 232 метра квадратных можно будет сдавать в аренду примерно 70% помещений, поскольку остальные 30% занимают лестницы и коридоры, то таким образом при ставке 50$ аренда может приносить прибыль в более 775 тысяч долларов США в месяц.

Ранее сообщалось, что Климкин купил квартиру в Киеве за три миллиона. Министр иностранных дел Павел Климкин задекларировал покупку столичной недвижимости перед увольнением.