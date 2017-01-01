Из-за низкого спроса в пригороде Киева дешевеют новостройки

Застройщики реагируют на спад активности различными дисконтами и более выгодными условиями рассрочки.

Здоровая требовательность и ожидания покупателя ведут его к тщательному выбору depositphotos.com

К лету снижается активность покупателей, потому застройщики предлагают скидки и дисконт, передает Bigmir.net.

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Эксперт информационно-аналитического портала о новостройках 3м2 Виктория Берещак рассказывает, что наибольшую роль в выборе квартиры от застройщика играют именно ожидания покупателя от будущего жилья.

“Застройщики реагируют на спад активности различными дисконтами и более выгодными условиями рассрочки. Здоровая требовательность и ожидания покупателя ведут его к тщательному выбору. Выигрывает тот застройщик, кто предложит наиболее выгодное соотношение “цена - качество - ожидание“, - подытожила Виктория Берещак.

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По ее словам с мая в ближайших ЖК возле Киева (около 5 км) цена снизилась на 100 грн (0,71%) до 13900 грн/м2. Зато в радиусе от 5 км до 10 км стоимость квартир в новостройках выросла на 100 грн (0,76%) до 13200 грн/м2. В то же время новостройки, расположенные на расстоянии от 10 км до 20 км, подешевели на 500 грн (-3,85%) до 12500 грн/м2.

Эксперт также отметила, что за год средняя стоимость жилья на первичном рынке в пригороде Киева увеличилась на 1000 грн или на 8,2%.

Ранее сообщалось, почему киевляне выбирают жилье в пригороде Киева. Из некоторых городов-спутников Киева добираться быстрее на работу в столицу, чем со спальных районов – всему виной пробки.