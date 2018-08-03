Украинцы предпочитают однушки в пригороде со всеми удобствами для жизни

С начала 2019 года однокомнатные квартиры приобретали более 80% покупателей.

Людям важны не только цена и условия покупки, но удобства, связанные с инфраструктурой depositphotos.com

Управляющий партнер AVM Development Group Владислав Кононов рассказал редакции Bigmir)Net о том, что украинцы за первые 5 месяцев 2019 года в 80% случаев покупали однокомнатные квартиры в пригороде.

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Эксперт объяснил, что людям важны не только цена и условия покупки, но удобства, связанные с инфраструктурой.

“Цена, равно как и условия по рассрочке, – главные факторы при выборе покупателем квартиры. Вместе с тем, покупатель готов платить дороже на 15-20%, если в будущем ЖК предусмотрен полноценный инфраструктурный комплекс“, - сказал Владислав Кононов.

Он уточнил, что немаловажным при выборе квартиры является локация/удаленность от города, транспортное сообщение, а также рекреационные возможности.

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“Выбор пригорода и отказ от столицы – это возможность для покупателя жить в совершенно ином жизненном ритме. Отказ от городской суеты и густонаселённых районов должен компенсироваться комфортной средой, жизнью среди богатой природы“, - считает руководитель AVM Development Group.

Так, выбирая между квартирой в городе или в пригороде, покупателя интересует развитость инфраструктуры.

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“Покупателю, прежде всего, нужен весь спектр социально-бытовых сервисов, отведенные территории для досуга, отдыха и занятий спортом. Также покупатель заинтересован в том, чтобы жилой комплекс был закрытым и охраняемым“, - сказал он.

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