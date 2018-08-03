Сколько придется отдать за квартиру в Киеве в начале лета: Инфографика

В среднем однокомнатная в Киеве будет стоить 35-45 тыс долларов США.

За первые полгода 2019 года квартиры в Киеве подорожали на 8%, 4% и 2% в соответствии с метражом depositphotos.com

Аналитики компании OLX проследили изменение цен на квартиры в Киеве с начала 2019 года и до теперь, а также подсчитали, сколько придется отдать за прописку в столице в начале лета.

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Так, за полгода больше цена поднялись цены на однокомнатные квартиры. Дешевле всего можно купить квартиру в Святошинском районе – около 30 тыс долл. А вот по цене однушки на Печерске (106 тыс долл) можно купить три такие же квартиры на Оболони.

Средняя цена квартир в Киеве:

1-комнатных – 35000-45000 долларов США (на 8% по сравнению с началом 2019 года);

2-комнатных – 50000-70000 долларов США (на 4% по сравнению с началом 2019 года);

3-комнатных – 65000-95000 долларов США (на 2% по сравнению с началом 2019 года).

Самыми дешевыми квартирами считаются также квартиры на Троещине – в среднем 3-комнатную можно купить за 41 тыс долл. По сравнению с прошлым полугодием всего повысились цены однокомнатных квартир в Шевченковском (26%), Днепровском (13%) и Печерском (12%) районах. На таком же уровне осталась цена в Дарницком районе.

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А вот трешки в Шевченковском и Деснянском районах, наоборот, стали дешевле на 4% и 2% соответственно. В Днепровском - цены остались на том же уровне. А в остальных районах - стоимость трехкомнатных квартир выросла, максимальный рост на Соломенке - на 9%.

Двухкомнатные квартиры не изменились в цене только в Шевченковском районе. В других - подорожали. Больше всего выросла стоимость в Соломенском и Днепровском районах - на 10%.

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