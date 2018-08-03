В какой квартире живут родители Зеленского – фото

Родители Зеленского проживают в Кривом Роге.

Квартира родителей Владимира Зеленского находится в Кривом Роге. Жилье с 4-ма комнатами находится в старом советском доме. Александр и Римма Зеленские не хотят переезжать к сыну в Киев.

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“Он всегда нам предлагает, то машину хотел купить, то в Киев звал. Я скромный человек. Нам этого всего не нужно“, – сказал отец.

Фото опубликовало издание Tengrinews.kz.

В основном квартира обставлена советской мебелью. В интерьере преобладает любимый красный цвет Риммы Зеленской.

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Отец Зеленского рассказал, что сын настаивал на охране, однако родители отказались. Он также уточнил, что у него есть польский Lanos.

Ранее сообщалось, что Зеленский проживает в доме-“монстре“ в центре Киева. Нынешний дом Зеленского в Киеве является первой скандальной застройкой.