Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В какой квартире живут родители Зеленского – фото

Комментариев: 0
Родители Зеленского проживают в Кривом Роге.
В какой квартире живут родители Зеленского – фото
© tengrinews.kz
Фото 1/6
  • Родители Зеленского проживают в квартире советского типа
  • Родители Зеленского проживают в квартире советского типа
  • Родители Зеленского проживают в квартире советского типа
  • Родители Зеленского проживают в квартире советского типа
  • Родители Зеленского проживают в квартире советского типа
  • Родители Зеленского проживают в квартире советского типа
В какой квартире живут родители Зеленского – фото
Родители Зеленского проживают в квартире советского типа
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Квартира родителей Владимира Зеленского находится в Кривом Роге. Жилье с 4-ма комнатами находится в старом советском доме. Александр и Римма Зеленские не хотят переезжать к сыну в Киев. 

Читай также: 12 домов в Киеве, Ялте и Италии: Зеленский показал декларации за 2018

“Он всегда нам предлагает, то машину хотел купить, то в Киев звал. Я скромный человек. Нам этого всего не нужно“, – сказал отец.

Фото опубликовало издание Tengrinews.kz.

В основном квартира обставлена советской мебелью. В интерьере преобладает любимый красный цвет Риммы Зеленской. 

Читай также: Зеленского окружают люди Коломойского даже дома – СМИ

Отец Зеленского рассказал, что сын настаивал на охране, однако родители отказались. Он также уточнил, что у него есть польский Lanos.

Ранее сообщалось, что Зеленский проживает в доме-“монстре“ в центре Киева. Нынешний дом Зеленского в Киеве является первой скандальной застройкой.

Поделись:
Теги: Владимир Зеленский, родители Зеленского, Кривой Рог, квартира в Кривом Роге, квартира родителей Зеленского
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
colavova    21.06.2019, 19:45
Оценка:  0
colavova
им положена субсидия на 4х комнатную квартиру
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь