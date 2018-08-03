Украинцы интересуются ипотекой, но квартиры не покупают: Почему

Специалисты по рынку недвижимости утверждают, что ипотечное кредитование в Украине не в лучшем состоянии.

Несмотря на небольшую стабилизацию после кризиса в 2014 году, ипотечное кредитование в Украине пользуется спросом, но, по мнению экспертов, находится не в лучшем состоянии, передает Сегодня.

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Соосновательница и управляющий партнер Украинского клуба недвижимости (URE Club) Ольга Соловей рассказала, что, по прогнозам, уже до конца 2019 года рост заинтересованности украинцев в ипотеке составит 25-30%.

"Позволить себе квартиру в кредит сейчас могут украинцы с доходом выше среднего. Они взвесили все варианты и готовы стабильно платить по кредиту. Но высокие ставки по ипотеке не позволяют значительно увеличить количество потенциальных заемщиков.

Для активизации ипотечного кредитования, в первую очередь, нужны коренные изменения в законодательстве. В данной ситуации реальным стимулом к расширению кредитования может стать снижение процентной ставки, развитие инструментов рефинансирования банковских кредитов, поддержка банков от НБУ как кредитора последней инстанции", – комментирует ситуацию Соловей.

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Она уточняет, что вопрос популярности ипотечного кредитования напрямую зависит от общей экономической ситуации в стране.

Директор компании City Development Solutions Роман Герасимчук добавляет, что многие работники получают заработную плату "в конверте" и довольно часто меняют место работы, так что даже вполне платежеспособные клиенты зачастую не соответствуют требованиям банков к "правильному" ипотечному заемщику.

Ранее сообщалось, что наследники по ипотеке могут забрать жилье без погашения кредит. Кредит будет считаться погашенным, если кредитор нарушит процедуру и не подаст требования в период пол года после смерти заемщика.