Ожидание парламентских выборов повлияло на подорожание жилья

Украинцы опасаются на счет смены курса доллара после выборов, потому боятся вкладывать деньги в недвижимость.

Главный эксперт информационно-аналитического портала о новостройках 3м2 Виктория Берещак рассказала, что средняя стоимость жилья в новостройках пригорода Киева по итогам июня составила 13300 грн / м2, что на 0,76% больше, чем в мае.

Читай также: Как не стать жертвой недобросовестного застройщика: основные моменты

Кроме сезонного летнего периода снижения активности покупателей, Виктория отмечает, что украинцы не хотят вкладывать средства в жилье до парламентских выборов.

"Мы наблюдаем обычное для лета затишье на первичном рынке. Кроме того, на активность потенциальных покупателей накладывает отпечаток ожидания парламентских выборов, а с ними предостережения относительно курса гривны к доллару.

Однако сейчас все ценовые колебания цены м2 связанные с сезонными и локальными факторами. На показатели средней стоимости также влияют появление новых ЖК, рост цен в объектах, которые строятся за счет увеличения степени готовности", - подытожила Виктория Берещак.

Читай также: Налог на недвижимость-2019: Сколько платить и что нужно знать

Так, по ее данным, стоимость квартир в жилых комплексах, расположенных на расстоянии до 5 км от столицы, выросли в цене на 0,76% до 14000 грн / м2. В ЖК, расположенных на расстоянии от 5 до 10 км, стоимость квартир увеличилась на 0,76% до 13300 грн / м2.

Однако наибольшее увеличение цены наблюдалось в ЖК, расположенных на удалении 10-20 км - на 1,6% до 12700 грн / м2.

Она также отметила, что в большинстве районов пригорода Киева второй месяц подряд цены остаются без существенных изменений. В частности, в Ирпене (13100 грн / м2), Белогородке (11800 грн / м2), Святопетровському (10700 грн / м2), Тарасовке (11100 грн / м2), Вишневом (14500 грн / м2).

Читай также: "Прямо у моря": Рейтинг самых роскошных и дорогих особняков Одессы

В Гостомеле цена выросла на 400 грн (3,31%) до 12500 грн / м2. В Буче зафиксировано увеличение цены на 300 грн (2,48%) до 12400 грн / м2. В Петропавловской Борщаговке, Софиевской Борщаговке, Вышгороде, Броварах цена м2 увеличилась на 100 грн (от 0,72% до 0,75%).

Ранее сообщалось, сколько в среднем украинцы переплачивают за ипотеку. Чтобы меньше переплачивать, украинцы стараются внести максимальный первый платеж. Эксперты рассказали, что на сегодня среднерыночный показатель ставки по ипотеке в Украине составляет 20% в год.