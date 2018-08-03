Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Ожидание парламентских выборов повлияло на подорожание жилья

Комментариев: 0
Украинцы опасаются на счет смены курса доллара после выборов, потому боятся вкладывать деньги в недвижимость.
Украинцы не охотно покупают жилье перед парламентскими выборами
Украинцы не охотно покупают жилье перед парламентскими выборами
depositphotos.com

Главный эксперт информационно-аналитического портала о новостройках 3м2 Виктория Берещак рассказала, что средняя стоимость жилья в новостройках пригорода Киева по итогам июня составила 13300 грн / м2, что на 0,76% больше, чем в мае. 

Читай также: Как не стать жертвой недобросовестного застройщика: основные моменты

Кроме сезонного летнего периода снижения активности покупателей, Виктория отмечает, что украинцы не хотят вкладывать средства в жилье до парламентских выборов.

"Мы наблюдаем обычное для лета затишье на первичном рынке. Кроме того, на активность потенциальных покупателей накладывает отпечаток ожидания парламентских выборов, а с ними предостережения относительно курса гривны к доллару.

Однако сейчас все ценовые колебания цены м2 связанные с сезонными и локальными факторами. На показатели средней стоимости также влияют появление новых ЖК, рост цен в объектах, которые строятся за счет увеличения степени готовности", - подытожила Виктория Берещак. 

Читай также: Налог на недвижимость-2019: Сколько платить и что нужно знать

Так, по ее данным, стоимость квартир в жилых комплексах, расположенных на расстоянии до 5 км от столицы, выросли в цене на 0,76% до 14000 грн / м2. В ЖК, расположенных на расстоянии от 5 до 10 км, стоимость квартир увеличилась на 0,76% до 13300 грн / м2.

Однако наибольшее увеличение цены наблюдалось в ЖК, расположенных на удалении 10-20 км - на 1,6% до 12700 грн / м2.

Она также отметила, что в большинстве районов пригорода Киева второй месяц подряд цены остаются без существенных изменений. В частности, в Ирпене (13100 грн / м2), Белогородке (11800 грн / м2), Святопетровському (10700 грн / м2), Тарасовке (11100 грн / м2), Вишневом (14500 грн / м2). 

Читай также: "Прямо у моря": Рейтинг самых роскошных и дорогих особняков Одессы

В Гостомеле цена выросла на 400 грн (3,31%) до 12500 грн / м2. В Буче зафиксировано увеличение цены на 300 грн (2,48%) до 12400 грн / м2. В Петропавловской Борщаговке, Софиевской Борщаговке, Вышгороде, Броварах цена м2 увеличилась на 100 грн (от 0,72% до 0,75%).

Ранее сообщалось, сколько в среднем украинцы переплачивают за ипотеку. Чтобы меньше переплачивать, украинцы стараются внести максимальный первый платеж. Эксперты рассказали, что на сегодня среднерыночный показатель ставки по ипотеке в Украине составляет 20% в год.

Поделись:
Теги: недвижимость, недвижимость в украине, стоимость жилья, стоимость жилья в киеве, первичное жилье, вторичное жилье, выборы 2019, парламентские выборы 2019
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь