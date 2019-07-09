Элитные имения Ляшка: Какой недвижимостью владеет лидер Радикалов – фото

Олег Ляшко никогда не имел бизнеса, но владеет огромными средствами.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко снова баллотируется в депутаты Верховной Рады на выборах 21 июля 2019 года. 24 Канал выяснил, какими имениями владеет нынешний народный избранник.

Читай также: Недвижимость Тягныбока: Две квартиры и дом под Киевом - фото

В декларациях за 2018 год Олег Ляшко указал себя владельцем 550 кв м дома и земельного участка площадью в более 0,6 га. Он указал, что купил недвижимость в Козине Киевской области за 15 млн грн, а также арендовал часть жилого дома. Его дом окружен 2-х метровым забором и охраняется.

Для приема журналистов Ляшко имеет отдельный дом, который он показал телеканалу ICTV в 2014 году и заявил, что потратил на него последние деньги, хотя в декларациях его не указал до сих пор.

Дом, который Ляшко показывал журналистам в 2014 году 24 Канал

Этот особняк изначально записан на младшую сестру жены Ляшка – Лолиту Федотову.

Также Ляшко имеет 6 земельных участков в Княжичах, Киевской области, и квартиру в почти 100 кв м в Киеве.

Жена Ляшко Росита Сайранен владеет земельным участком на 605 квадратных метров в столице Украины. А также дачным домом в Киеве на 296 квадратных метров и безвозмездно пользуется летней кухней в Малой Александровке на Киевщине на 63 квадратных метра.

Читай также: Люди нардепа Деркача получили 42 га заповедника Конча-Заспы бесплатно

Кроме того, семья Ляшко также владеет большим состоянием и недвижимостью. Например, мама Олега – Любовь, получает только пенсию, однако в 2008 году смогла купить 13 земельных участков под Киевом, 3 квартиры в столице, а также 3-х комнатную в спальном районе Киева.

В 2008 году Любовь бесплатно получила от Вышгородской райгосадминистрации два гектара земли, которые были разбиты на мелкие участки и проданы под застройку. А в Броварском районе Киева она является владелицей еще шести земельных участков.

Участки мамы-пенсионерки Олега Ляшка 24 Канал

Уже в 2012 году мать Ляшко купила 3 элитных квартиры в столичной новостройке каждая площадью по 100 кв м, за которые она отдала около 1 млн долларов. Но уже через год она продала все квартиры.

Читай также: Глава департамента СБУ с землей в Буковели приватизировал служебное жилье

В 2017 году Любовь потратила 2,4 млн грн на покупку квартиры площадью в 77 кв м, а также 14-метровое место для машины.

Смотри также видео-расследования Bihus о том, откуда берутся деньги у Ляшка и куда он их тратит

Ранее сообщалось, что Юлия Тимошенко указала в декларациях о доходах за 2018 год, какой недвижимостью владеет: дом в Конча-Заспе и земля на 6100 м2.