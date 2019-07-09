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Элитные имения Ляшка: Какой недвижимостью владеет лидер Радикалов – фото

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Олег Ляшко никогда не имел бизнеса, но владеет огромными средствами.
Никогда не имеющий бизнес Олег Ляшко владеет множеством недвижимости
Никогда не имеющий бизнес Олег Ляшко владеет множеством недвижимости
depositphotos.com

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко снова баллотируется в депутаты Верховной Рады на выборах 21 июля 2019 года. 24 Канал выяснил, какими имениями владеет нынешний народный избранник. 

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В декларациях за 2018 год Олег Ляшко указал себя владельцем 550 кв м дома и земельного участка площадью в более 0,6 га. Он указал, что купил недвижимость в Козине Киевской области за 15 млн грн, а также арендовал часть жилого дома. Его дом окружен 2-х метровым забором и охраняется.

Для приема журналистов Ляшко имеет отдельный дом, который он показал телеканалу ICTV в 2014 году и заявил, что потратил на него последние деньги, хотя в декларациях его не указал до сих пор.

Дом, который Ляшко показывал журналистам в 2014 году
Дом, который Ляшко показывал журналистам в 2014 году
24 Канал

Этот особняк изначально записан на младшую сестру жены Ляшка – Лолиту Федотову.

Также Ляшко имеет 6 земельных участков в Княжичах, Киевской области, и квартиру в почти 100 кв м в Киеве.

Жена Ляшко Росита Сайранен владеет земельным участком на 605 квадратных метров в столице Украины. А также дачным домом в Киеве на 296 квадратных метров и безвозмездно пользуется летней кухней в Малой Александровке на Киевщине на 63 квадратных метра. 

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Кроме того, семья Ляшко также владеет большим состоянием и недвижимостью. Например, мама Олега – Любовь, получает только пенсию, однако в 2008 году смогла купить 13 земельных участков под Киевом, 3 квартиры в столице, а также 3-х комнатную в спальном районе Киева.

В 2008 году Любовь бесплатно получила от Вышгородской райгосадминистрации два гектара земли, которые были разбиты на мелкие участки и проданы под застройку. А в Броварском районе Киева она является владелицей еще шести земельных участков.

Участки мамы-пенсионерки Олега Ляшка
Участки мамы-пенсионерки Олега Ляшка
24 Канал

Уже в 2012 году мать Ляшко купила 3 элитных квартиры в столичной новостройке каждая площадью по 100 кв м, за которые она отдала около 1 млн долларов. Но уже через год она продала все квартиры. 

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В 2017 году Любовь потратила 2,4 млн грн на покупку квартиры площадью в 77 кв м, а также 14-метровое место для машины.

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Ранее сообщалось, что Юлия Тимошенко указала в декларациях о доходах за 2018 год, какой недвижимостью владеет: дом в Конча-Заспе и земля на 6100 м2.

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Теги: Олег Ляшко, Радикальная партия, недвижимость депутатов, недвижимость Ляшка, коррупция, выборы 2019, парламентские выборы 2019
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гость  (аноним)  09.07.2019, 12:54
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