Недвижимость долларового миллионера экс-регионала Вилкула – видео

С 2018 года НАБУ ведет расследование против Вилкула за невнесение информации о недвижимом имуществе в декларации.

Экс-депутат от Партии регионов, нынешний кандидат в народные депутаты №2 от Оппозиционного блока Александр Вилкул по декларациям владеет только одной квартирой в Днепре площадью в 123,1 кв м. Еще одну квартиру в Киеве площадью в 69,5 кв м он арендует у бывшей тещи, передает 24 Канал.

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Александ тщательно скрывает любые фотографии своего жилья после истории с отцом. Еще в 2015 году его отец, мэр Кривого Рога, получил пять тонн снега под забор своего имения от недовольных горожан после большого снегопада.

НАБУ начало расследование против Александра Вилкула еще в 2018 году с подозрением о ложном декларировании доходов, включая невнесение информации о пользовании недвижимым имуществом.

Детективы НАБУ подозревают, что в течении 2015-2016 годов пользовался домом и земельными участками в Козине Киевской области, однако не указал это в декларациях. Речь идет о доме в 378,7 квадратных метров и двух земельных участках площадью 0,34 и 0,15 гектара, зарегистрированных на прежнюю тещу Вилкула – Марию Кондратюк.

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Кроме того, Александр является владельцем ряда антиквариата и произведений искусства, в частности:

31 произведение искусства;

27 антикварных изделий;

151 антикварный документ;

217 стоимостных книг;

мужские часы от Patek Philippe, Vacheron Constantin, A. Lange and Sohne, Breguet, Panerai, IWC, F.P. Journe, Parmigiani, Rolex.

Он также отметил, что является владельцем автомобиля Chevrolet Express 2008 года выпуска.

Смотри видео-расследование Bihus о состоянии Александа Вилкула

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