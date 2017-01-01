Недвижимость Садового и его семьи: Всем жильем мэра Львова владеет жена

Вся недвижимость четы Садовых расположена во Львове.

Вся недвижимость Садового записана на его жену facebook.com/andriy.sadovyi

Мэр Львова Андрей Садовой идет на парламентские выборы 21 июля 2019 года в качестве главы партии Самопомич.

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24 Канал изучил декларации Андрея Садового за 2018 год и выявил, что все имущество четы записано на его жене – Екатерине Кит-Садовой.

Жена мэра Львова имеет два земельных участка во Львове. Один из них площадью 702 кв м был приобретен в 2013 году по оценочной стоимости в 504 534 грн. Журналисты утверждают, что это именно тот участок, где расположен дом семьи.

Второй участок составляет 301 кв м. Екатерина приобрела его в январе 2017 года по оценочной стоимости в 427 432 грн.

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Также, в своей декларации Андрей Садовый указал еще один земельный участок площадью 43 метра квадратных во Львове, который его жена арендует у Львовского горсовета.

Кроме того, на Екатерину Кит-Садовую зарегистрирован также жилой дом во Львове, в котором проживает семья. Согласно декларации, этот особняк площадью 660 квадратов был приобретен недостроенным в апреле 2014-го за более чем 4,5 миллиона гривен.

Это именно тот дом недалеко от Шевченковского гая, который в 2014-м был дважды обстрелян из гранатомета.

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Дом расположен на улице Стрелецкой и имеет три этажа с гаражом и хозяйственными помещениями. Занимает площадь в 600 кв м, но жилая из них только – 234 кв м.

Кроме Андрея Садового, его жены, их пятерых сыновей, в доме также проживает теща мэра Мария Кит, имя которой он также внес в декларацию.

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