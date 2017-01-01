Застройщики Украины обвиняют ГАСИ в коррупции
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Украинский клуб недвижимости при поддержке и консультационной помощи Business Ombudsman Council в Украине провели исследование в 2019 году, в котором выяснилось, что более 80% строителей считают Государственную архитектурно-строительную инспекцию наиболее коррумпированной.
"По результатам опроса, наиболее коррумпированными остаются государственные контролирующие органы, а чаще всего коррупция фиксируется на этапах реализации проектов: от получения разрешений до ввода объектов в эксплуатацию", - поделилась результатами исследования Ольга Соловей, сооснователь Украинского клуба недвижимости (URE Club).
Опрошенные отметили, что больше всего коррупции проявляется на этапах получения согласований и разрешений от контролирующих органов.
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Отмечается, что коррупция сосредоточена в Киеве (58%), а также в Днепре (более 17%), в Харькове и Одессе (по 8%).
Более половины опрошенных считают, что за последние 2 года уровень коррупции не изменился, а чаще всего ее фиксируют на уровне руководителей управлений и подразделений контролирующих органов. 91,7% отметили, что самой частой формой коррупции является денежное вознаграждение.
Кроме того, более 58% уверены в том, что в ближайшие год-два ситуация на рынке недвижимости не изменится в лучшую сторону.
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"Мы являемся свидетелями "ремиссии" в вопросе коррупции в строительной отрасли: участники исследования сталкиваются с теми же проблемами, на тех же уровнях и "кабинетах". Очевидно, пути решения проблемы находятся в плоскости деятельности государственных органов, регулирующих строительную отрасль.
Именно поэтому в этом году Украинский клуб недвижимости сфокусировался именно на участии в реформировании Государственной архитектурно-строительной инспекции", - подытожила Ольга Соловей.
Ранее сообщалось о самых дорогих "провальные" объекты инфраструктуры за 4 года. Самым дорогим "провальным" проектом за последние 4 года стал новый защитный саркофаг ЧАЭС за 2,1 млрд евро.
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