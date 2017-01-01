Застройщики Украины обвиняют ГАСИ в коррупции

Больше всего коррупции зафиксировано в Киеве, а также в Днепре, Харькове и Одессе.

Застройщики не верят, что ситуация с коррупцией на рынке недвижимости как-либо изменится к лучшему в скором будущем depositphotos.com

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Украинский клуб недвижимости при поддержке и консультационной помощи Business Ombudsman Council в Украине провели исследование в 2019 году, в котором выяснилось, что более 80% строителей считают Государственную архитектурно-строительную инспекцию наиболее коррумпированной.

"По результатам опроса, наиболее коррумпированными остаются государственные контролирующие органы, а чаще всего коррупция фиксируется на этапах реализации проектов: от получения разрешений до ввода объектов в эксплуатацию", - поделилась результатами исследования Ольга Соловей, сооснователь Украинского клуба недвижимости (URE Club).

Опрошенные отметили, что больше всего коррупции проявляется на этапах получения согласований и разрешений от контролирующих органов.

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Отмечается, что коррупция сосредоточена в Киеве (58%), а также в Днепре (более 17%), в Харькове и Одессе (по 8%).

Более половины опрошенных считают, что за последние 2 года уровень коррупции не изменился, а чаще всего ее фиксируют на уровне руководителей управлений и подразделений контролирующих органов. 91,7% отметили, что самой частой формой коррупции является денежное вознаграждение.

Кроме того, более 58% уверены в том, что в ближайшие год-два ситуация на рынке недвижимости не изменится в лучшую сторону.

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"Мы являемся свидетелями "ремиссии" в вопросе коррупции в строительной отрасли: участники исследования сталкиваются с теми же проблемами, на тех же уровнях и "кабинетах". Очевидно, пути решения проблемы находятся в плоскости деятельности государственных органов, регулирующих строительную отрасль.

Именно поэтому в этом году Украинский клуб недвижимости сфокусировался именно на участии в реформировании Государственной архитектурно-строительной инспекции", - подытожила Ольга Соловей.

Ранее сообщалось о самых дорогих "провальные" объекты инфраструктуры за 4 года. Самым дорогим "провальным" проектом за последние 4 года стал новый защитный саркофаг ЧАЭС за 2,1 млрд евро.