Сериал Чернобыль: "Советскую" квартиру предлагают арендовать за 68 евро
Пара из Вильнюса после просмотра сериала Чернобыль выложила на сервис аренды жилья Airbnb объявление о сдаче в аренду "советской" квартиры, передает 24 Канал.
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Квартира находится в спальном районе Вильнюса, в котором проходила часть съемок популярного сериала. Для изображения города Припять при взрыве на ЧАЭС идеально подошел район Фабиенишкес в Литве, где до сих пор сохранились преимущественно старые советские многоэтажки.
Они предлагают тусристам получить новый опыт и пожить в "настоящей советской квартире". В описании жилья на Airbnb указано, что это "уникальная советская квартира", вдохновленная сериалом от HBO (Unique Soviet Apartment inspired by HBO Chernobyl).
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Так, квартира рассчитана на 2 гостей. В ней есть 1 спальня с единственной кроватью, 1 ванная и объект пользуется большой популярностью среди тех, кто планирует остановиться в Вильнюсе.
В интерьере все до мельчайших деталей воссоздано в духе прошлого: здесь и советская мебель, и посуда, и даже бытовая техника из прошлого века.
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Аренда этого советского жилища в Вильнюсе обойдется примерно в 68 долларов США за сутки. За услуги сервиса Airbnb придется заплатить еще примерно 9 долларов.
Ранее сообщалось, что сериал Чернобыль стал приносить доход украинцам. После выхода картины, увеличился туристический интерес к зоне отчуждения и ЧАЭС.
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