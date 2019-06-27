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Сериал Чернобыль: "Советскую" квартиру предлагают арендовать за 68 евро

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Пара из Вильнюса вдохновилась сериалом Чернобыль и сдает свою квартиру туристам.
Сериал Чернобыль: "Советскую" квартиру предлагают арендовать за 68 евро
© instagram.com/chernobylflat
Фото 1/9
  • Квартира в советском стиле в Вильнюсе за 68 евро
  • Квартира в советском стиле в Вильнюсе за 68 евро
  • Квартира в советском стиле в Вильнюсе за 68 евро
  • Квартира в советском стиле в Вильнюсе за 68 евро
  • Квартира в советском стиле в Вильнюсе за 68 евро
  • Квартира в советском стиле в Вильнюсе за 68 евро
  • Квартира в советском стиле в Вильнюсе за 68 евро
  • Квартира в советском стиле в Вильнюсе за 68 евро
  • Пара разместила фото на популярном сайте по сдаче квартир в аренду
Сериал Чернобыль: "Советскую" квартиру предлагают арендовать за 68 евро
Квартира в советском стиле в Вильнюсе за 68 евро
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Пара из Вильнюса после просмотра сериала Чернобыль выложила на сервис аренды жилья Airbnb объявление о сдаче в аренду "советской" квартиры, передает 24 Канал. 

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Квартира находится в спальном районе Вильнюса, в котором проходила часть съемок популярного сериала. Для изображения города Припять при взрыве на ЧАЭС идеально подошел район Фабиенишкес в Литве, где до сих пор сохранились преимущественно старые советские многоэтажки.

Они предлагают тусристам получить новый опыт и пожить в "настоящей советской квартире". В описании жилья на Airbnb указано, что это "уникальная советская квартира", вдохновленная сериалом от HBO (Unique Soviet Apartment inspired by HBO Chernobyl). 

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Так, квартира рассчитана на 2 гостей. В ней есть 1 спальня с единственной кроватью, 1 ванная и объект пользуется большой популярностью среди тех, кто планирует остановиться в Вильнюсе.

В интерьере все до мельчайших деталей воссоздано в духе прошлого: здесь и советская мебель, и посуда, и даже бытовая техника из прошлого века. 

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Аренда этого советского жилища в Вильнюсе обойдется примерно в 68 долларов США за сутки. За услуги сервиса Airbnb придется заплатить еще примерно 9 долларов.

Ранее сообщалось, что сериал Чернобыль стал приносить доход украинцам. После выхода картины, увеличился туристический интерес к зоне отчуждения и ЧАЭС.

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Теги: сериал чернобыль, аренда квартиры, советский союз, советский дизайн, арендодатели, снять квартиру
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