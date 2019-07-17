Украинский Белый дом и вилла в Испании: Недвижимость Порошенко – фото

При сравнении фото Белого дома и имения Порошенко в Козине под Киевом можно заметить много сходств.

Пятый президент Украины Петро Порошенко идет на парламентские выборы во главе своей политической партии Европейская солидарность. Какой недвижимостью владеет экс-президент, выяснил 24 Канал.

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В декларации за 2018 год Петра Порошенко указано, что он имеет собственные квартиры, земельные участки и огромный дом площадью 1331,7 кв м, которые расположены в элитном поселке Козин под Киевом.

Если сравнить дом Порошенко и Белый дом в Вашингтоне, то можно заметить много сходств.

Белый дом в Вашингтоне и дом в Козине под Киевом Петра Порошенко 24 Канал

Кроме того, рядом возле основного дома Петра Алексеевича расположен еще один дом поменьше, а также гостевой коттедж, баня и две беседки вблизи собственного пляжа. На территории дома имеется собственная небольшая церковь.

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По данным расследования журналистов Схемы, Порошенко арендовал участок площадью 0,75 га на 50 лет над рекой. Участок огражден общим забором со своим имением, поэтому жители Козина не имеют свободного доступа к реке с участка.

У Петра Алексеевича есть три квартиры в Киеве площадью 134,06 квадратных метров, а также 82,15 и 68,20 квадратных метров. Еще одно столичное жилье площадью 80 квадратов записано на его жену Марину.

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На Марину Порошенко также записана база отдыха “Лебедь“ в курортном поселке Лиман в Одесской области.

В собственности семьи Порошенко есть несколько земельных участков общей площадью почти 5,5 гектаров.

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Кроме того, журналисты программы Схемы в 2016 году показали фото роскошной виллы Порошенко в Испании, которая официально зарегистрирована на компанию Feruvita SL.

Смотри, как выглядит дом Петра Порошенко с высоты

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