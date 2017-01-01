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В Украине снова ожидают подорожание аренды жилья к концу лета

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Возможной причиной подорожания называют студентов.
Из-за большого спроса студентов, аренда квартир в Киеве подорожает на 10-20%
Из-за большого спроса студентов, аренда квартир в Киеве подорожает на 10-20%
depositphotos.com

В студии Сниданку 1+1 рассказали, что аренда квартир может подорожать на 10-20% уже до конца лета. 

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"Риелторы объясняют, что столицу и областные центры ждет "нашествие" студентов. Другой аспект подорожания – арендодатели будут повышать цены до начала отопительного сезона, ведь зимой вырастут расходы на коммуналку в 3-4 раза", - рассказали в студии.

На данный момент на рынке недвижимости Киева снять квартиру можно от 8 тыс грн.

Специалисты советуют проверять документы на квартиру и поговорить с соседями, чтобы не стать жертвами мошенников. Кроме того, договор на аренду подписать в двух экземплярах, указав там не только стоимость аренды, но и квартирное имущество.

Ранее сообщалось, что при выборе жилья украинцев интересует только его стоимость. Кроме того, граждане Украины интересуются квартирами, которые расположены близко возле метро.

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