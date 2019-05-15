Отсутствующие декларации и две квартиры: Недвижимость Вакарчука - фото

Святослав Вакарчук баллотируется на выборы 21 июля во главе партии Голос.

Святослав Вакарчук был народным депутатов в 2007 оду от блока Наша Украина – Народная самооборона, однако в 2008 сложил полномочия, так как "не хотел потерять себя". Сейас он баллотируется на выборы 21 июля 2019 года как лидер партии Голос.

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24 Канал узнал, какой недвижимостью владеет украинский музыкант.

Декларации Вакарчука на сайте НАПК нет, однако, журналисты выяснили из интервью, которые Святослав давал ранее, что музыкант владеет двумя квартирами в Киеве.

"Я довольно скромный человек в быту. Я живу в многоквартирном доме. У меня две квартиры в Киеве, но в одной я давно не живу. У меня нет никакой недвижимости за границей и никогда не было", – так рассказывал сам Вакарчук.

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Так, ранее Вакарчук проживал в доме по улице Антоновича в центре Киева. В 2016 появилась информация, что он переехал в двухуровневые апартаменты снова на последнем этаже жилого комплекса на улице Московской в Печерском районе Киева.

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В новом аккаунте Вакарчука в Instagram, кандидат в народные депутаты опубликовал фото, на котором видно, что он занимается йогой.

Вероятно, это его квартира, так как на фото видно кота Святослава, так как в одном из недавних интервью Вакарчук делился тем, что его кот по имени Северин прекрасно себя чувствует.

Ранее сообщалось о недвижимости Петра Порошенко: украинский Белый дом и вилла в Испании. При сравнении фото Белого дома и имения Порошенко в Козине под Киевом можно заметить много сходств.