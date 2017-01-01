С Оболони в Европу: Где живет жена и глава партии Шария с мужем – фото

Жена Шария Ольга Бондаренко проживает с мужем в Европе.

Ольга Бондаренко является женой и главой партии Анатолия Шария, который находится в розыске. Анатолий Шарий не смог возглавить партию, так как не проживает в Украине последние 5 лет.

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24 Канал выяснил, где живет скандальное семейство.

Ольга Бондаренко родилась в Киеве 25 марта 1989 года, в 2011 году окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "политология". В том же году начала пробовать себя в журналистике, писала в издание Facenews и Gloss.

В 2013-2014 годах писала материалы для таких изданий, как From-UA, The Kiev Times и "Корреспондент". В 2018 году открыла свой канал на Youtube, он сейчас насчитывает более 300 тысяч подписчиков. С августа 2018 года начала периодически появляться в эфирах телеканала NewsOne.

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С 2013 года Ольга Бондаренко стала появляться на фото Анатолия Шария. На снимках недавней давности пару видно во время отдыха на иностранных курортах и в европейских городах. Но не в Украине.

Видео-блок Ольга также снимает в апартаментах, в которых проживает вместе с Анатолием.

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НАЗК не имеет декларации Ольги Бондаренко, так как по закону кандидаты в депутаты имеют право не представлять такую ​​информацию. Однако, по данным о Бондаренко в базе миротворца, куда она попала из-за организованной ей провокации на пленарном заседании ОБСЕ по свободе слова, указано, что она проживает по улице Малиновского, 3-А в Киеве.

Журналисты предполагают, что Ольга жила по этому адресу до отъезда в Европу. На Википедии местом жительства Ольги Бондаренко указан – Европейский союз.

Ольга Бондаренко в Википедии 24 Канал

В 2013 году Шария в Нидерландах арестовал Интерпол по запросу украинской власти, но в экстрадиции Украине отказали. Сейчас блогер имеет статус политического беженца в Литве и вид на жительство в Евросоюзе.

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В базе Миротворца указан литовский адрес Шария. Правда, по нему расположен отель Vilnius City Apartments. Стоимость двухместного номера колеблется от 1373 до 2746 гривен за ночь.

Уже в июле 2019 года СМИ обнародовали доказательства того, что Шарий зарегистрирован в Литве. В обнародованных документах за 2017 год указан адрес регистрации предпринимателя Анатолия Шария: Вильнюс, улица Павильненю, 45.

Место жительства Анатолия Шария в Латвии 24 Канал

По данному адресу расположена высотка с паркоместами. Вероятно, именно здесь обитают Анатолий Шарий и Ольга Бондаренко. До исторического центра Вильнюса в районе Старого города оттуда – час дороги на общественном транспорте.

Дом по указанному адресу в Вильнюсе 24 Канал

В интервью проекту The Люди Шарий уточнил, что украинские спецслужбы активно ищут его в Европе. Этим якобы занимаются украинские "специалисты по розыску глубинного IP-адреса", которые имеют "спецаппаратуру", а попыток было не менее, чем 12.

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В начале беседы журналист спрашивает у видеоблогера: "Я могу назвать город, где мы находимся?" Шарий говорит: "Нет", а затем добавляет: "Это – обычные меры безопасности. Я не должен озвучивать свое место пребывания. Ну, ищут меня, но никто ничего не сможет сделать со мной на территории ЕС".

На вопрос журналиста, действительно ли он меняет место жительства два раза в неделю, Шарий ответил: "Возможно. Может, теперь не так часто".

Смотри полное интервью журналиста The Люди с Анатолием Шарием

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