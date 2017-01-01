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Эд Ширан скупил соседние дома, чтобы никто не жаловался на шум

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Соседи популярного британского певца постоянно жаловались в полицию на музыку и громкие вечеринки в доме звездного соседа.
Доход Эда Ширана составляет 110 млн долл
Доход Эда Ширана составляет 110 млн долл
Getty Images

Британский певец Эд Ширан потратил 5 миллионов долларов на соседские дома, чтобы от них не поступали жалобы из-за громкой музыки и шумных вечеринок, передает 24 Канал со ссылкой на The Sun. 

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Кроме того, он выкупил квартиру над своим новым рестораном, для того, чтобы жалобы соседей не навредили его бизнесу.

"Эд не только сделал мудрое вложение, но и ограничил возможность подачи новых жалоб на громкую музыку и вечеринки", – заявил инсайдер.

Отмечается, что Эд Ширан возглавил пятое место в списке Forbes самых богатых знаменитостей с доходом в размере 110 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Адель потратила на новый особняк 10 млн долл после развода. Адель является самой богатой артисткой Великобритании.

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Теги: Эд Ширан, недвижимость, недвижимость знаменитостей, дом Эда Ширана
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