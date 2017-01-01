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Украинцев будут отселять с хрущевок в жилье в том же районе - Минрегион

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Ведомство разработало новый законопроект.
Из 1 млрд кв м всего жилья в Украине около 70-80% устарели
Из 1 млрд кв м всего жилья в Украине около 70-80% устарели
depositphotos.com

В пресс-службе Министерства регионального строительства и ЖКХ сообщили о том, что в министерстве разработали законопроект о комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилищного фонда, в котором указано, что при отселении из хрущевки, люди получат новую квартиру в том же административном районе. 

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В Минрегионе уверены, что благодаря такому решению люди смогут пользоваться привычной для них социнфраструктуры - ходить в ту же поликлинику, водить детей в ту же школу или детский сад.
Хрущевки предлагают или реконструировать или сносить.

"Мы ввели ряд обязательных требований, которые защищают интересы людей в случае реконструкции устаревшего жилья. Например, очень важно, - сначала должен строиться пусковой дом, куда переселяются жители из двух-трех старых домов, и только после этого устаревшее жилье сносится и на его месте строится новое. 

В таком случае люди лучше относятся к переезду, когда видят новое готовое помещение и переезжают в новую квартиру с уже готовым ремонтом", - рассказал заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе в интервью РБК. 

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Он утверждает, что проводить реновацию устаревшего жилья со сносом старых домов и строительством новых будет выгодно инвесторам в крупных городах, в других населенных пунктах местные власти должны привлекать инвесторов и проводить реконструкцию.

Парцхаладзе подчеркнул, что вопрос устаревшего жилья сегодня требует первоочередного решения, ведь из 1 млрд кв м всего жилья в Украине около 70-80% устарели.

Кроме этого, действующий с 2006 года закон о реконструкции хрущевок оказался неэффективным, поэтому был разработан новый законопроект, который направлен на решение этих проблемных вопросов.

Ранее сообщалось, что вместо "хрущевок" в Киеве построят высотки. Власти Киева не хотят заниматься реновацией старого жилья.

 

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Теги: хрущевки, хрущевки в киеве, реновация, жилой фонд Украины, старые дома, Минрегион Украины, ЖКХ, Лев Парцхаладзе
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