ТОП-5 тенденций на рынке недвижимости Украины за последние полгода

Рынок украинской недвижимости развивается и меняется.

Количество новостроев в Украине стремительно растет, улучшается инфраструктура, покупатели становятся более требовательными, однако и стоимость на недвижимость тоже растет.

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Редакция Bigmir)Net разузнала у специалистов в сфере недвижимости о том, какие тенденции наблюдаются в Украине по итоговым результатам I полугодия 2019 года, которые прозвучали на конференции "Рынок недвижимости: рефлексия после смены власти или толчок к росту", организованной "Украинским клубом недвижимости" (URE Club)

Тенденция 1: развитие ревитализации заброшенных промзон

"Сегодня наблюдаем интересную тенденцию скупка старых заводов, целых промзон с целью предоставления им новой жизни в коммерческой сфере. Также важным в первом полугодии следует считать рост влияния IT и агросферы на рынок недвижимости.

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Указанные сектора экономики, по сути, "удерживают" цены, потому что у этих компаний есть валютные поступления, есть развитие, они могут позволить себе расширение", - рассказал старший партнер юридической фирмы Totum Юрий Хапко.

По словам эксперта, сейчас на рынке царит эра покупателя. Объекты покупаются за ту цену, которую он готов платить, а не какую приглашает продавец. Поэтому, используя заниженные цены, стоит инвестировать в недвижимость.

Тенденция 2: количество многофункциональных жилых комплексов выросло на 30%

"Застройщики пытаются воплотить в концепциях проекта не только жилую функцию, но и строят ТРЦ в составе ЖК, реализуют офисные площади, создают коворкинг и тому подобное.

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Сейчас ценным для покупателя жилья является синергия комфорта и времени. В тренде ЖК, где покупателю предлагают комфортную среду обитания. На территории таких проектов можно отдыхать, работать, совершать покупки, гулять с детьми, заниматься спортом, развлекаться", - отметила главный эксперт информационно-аналитического портала 3m2 Виктория Берещак.

Виктория Берещак обратила внимание на то, что в I полугодии 2019 наблюдался устойчивый спрос на ипотеку, который держится в пределах 10%.

"Есть 10% потенциальных покупателей, которые уже сегодня заключали соглашение, по доступной процентной ставки (в пределах 18%) и более лояльных условий по выплате процентов.

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Однако альтернативой для покупателей может быть партнерская программа отдельных строителей с банками, а также программы по рассрочке. Это пользуется большим спросом - примерно 30% потенциальных покупателей готовы воспользоваться такими программами", - отметила Виктория Берещак.

Тенденция 3: Арендные ставки в качественных региональных ТРЦ за I полугодие увеличились на 6-12%

Уже существующие областные объекты переняли киевский тренд к расширению, обновлению и реконцепции ТРЦ.

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"Ставки аренды в качественных ТРЦ увеличились на 6-12% в зависимости от области и группы товара. Самый высокий рост наблюдался среди операторов питания, косметики и одежды", - сообщила Екатерина Весна, руководитель отдела торговых площадей компании JLL (Украина).

По ее мнению, увеличение стоимости квадратных метров в областных ТРЦ влияют 4 основных фактора: традиционный пересмотр уровня арендных ставок в начале года, рост покупательной способности населения, ограниченное предложение качественных площадей, а также необходимость развития торговых сетей.

Тенденция 4: Из-за президентских и парламентских выборов на рынке офисной недвижимости со стороны арендаторов наблюдалась неопределенность

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Неопределенность арендаторов привела к снижению арендной активности и заключения лишь незначительных по объему сделок. В целом объем валового поглощения в первом полугодии 2019 составил 65 500 м2 (-20% год к году).

"Снижение объема валового поглощения было обусловлено высоким уровнем арендной активности в предыдущие годы, в частности в 2017 году было заключено сделок общим объемом 155 000 м2.

Таким образом, в I полугодии спрос на офисные помещения сохранялся на достаточном уровне со стороны потенциальных арендаторов, однако завершение некоторых сделок на рынке было перенесено в связи с политической неопределенностью", - отметил руководитель департамента рынков капитала CBRE Ukraine Ярослав горбушки.

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Эксперт отметил, что новое предложение в первом полугодии 2019 составило около 20 000 м2, а общее предложение достигло 1,75 млн кв м.

Тенденция 5: Рынок торговой недвижимости в ожидании ввода в эксплуатацию крупных проектов

За 6 месяцев текущего года наблюдался постепенный рост предложения торговых площадей в связи с введением в эксплуатацию нескольких новых объектов средней площади, и медленный рост арендных ставок в связи с увеличением стоимости обслуживания торговых площадей.

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"Важной тенденцией следует считать переформатирование и ребрендинг старых объектов, которые теряют свою популярность (ТРЦ Gorodok, Dream Town II, Караван, Квадрат и т.п.)", - отметила руководитель отдела оценки и консалтинга NAI Ukraine Ирина Трунова.

По прогнозу Труновой, ввод в эксплуатацию заявленных на этот год объектов приведет к переформатированию рынка, увеличится количество вакантных площадей.

"В основном это коснется ТРЦ, построенных 10-15 лет назад, которые уже не соответствуют требованиям современности. Эти же торговые объекты будут вынуждены снижать арендные ставки, чтобы удержать арендаторов от миграции в новые проекты", - подытожила эксперт.

Ранее сообщалось, что украинцы вдвое быстрее скупают квартиры в Польше. Польская недвижимость считается одной из самых дешевых в Европе.