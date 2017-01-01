Как дешево купить квартиру в Киеве и какими они будут

Часто 3-х комнатную на окраинах Киева меняют на гостинку в столице.

Эксперты говорят, что дешевле всего покупать квартиру на самом начальном этапе строительства дома depositphotos.com

Риелторы утверждают, что в Киеве квартиры стоимостью до 30 тыс грн улетают как "горячие пирожки", и покупателей не смущает ни удаленность от метро, ни плохое состояние жилья. Вести выяснили, кто и зачем покупает такие "трущобы" и как дешево купить недвижимость в Киеве.

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Чаще всего покупатели приходят с 20-30 тыс долл и хотят купить квартиру и даже сделать в ней ремонт на эту сумму.

"Чаще всего это люди, которые продают, например, свою трехкомнатную квартиру в Конотопе и хотят купить квартиру в Киеве. К сожалению, вырученной суммы хватает только на небольшую гостинку", — говорит директор АН "Брок-Риелти" Дмитрий Корчев.

Корчев утверждает, что таким образом поступают многие иногородние украинцы, которые год-два снимают жилье в столице и решают окончательно перебраться в Киев.

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Вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал отметил, что еще одной категорией покупателей являются люди, которые расселяются. Он уточняет, что при размене трехкомнатной квартиры можно купить две самые дешевые "единички".

"Также за недорогим жильем охотятся инвесторы, которые покупают квартиру, делают в ней недорогой ремонт и сдают в аренду. Ежемесячно на гостинке можно зарабатывать 6 тыс грн. Проблем со сдачей квартиры в аренду нет", — уверяет Топал.

Риелторыговорят, что самое дешевое жилье на вторичном рынке в Киеве можно приобрести за 21 тыс долл и чаще всего, это гостинка, которая находится в отдаленных от центра города спальных районах — на Лесном массиве, Троещине или Борщаговке.

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В большинстве случаев такая квартира будет в "убитом" состоянии, то есть менять придется не только обои, но и сантехнику, электропроводку и заново красить потолки.

"Цены за последний год немного выросли. Еще летом прошлого года точно такая же квартира продавалась за $19 тыс.", — говорит Дмитрий Корчев.

Если добавить еще немного, то, по словам, анатолия Топала, можно купить квартиру большей площади. Он уточнил, что, например, недавно была продана квартира на первом этаже пятиэтажки общей площадью 31 кв м за 22,5 тыс на Воскресенке.

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"Периодически появляются предложения по цене ниже рынка, нужно просто заниматься поиском таких вариантов. Такие квартиры продаются очень быстро", — говорит Анатолий Топал.

Риелторы советуют найти хорошего специалиста по недвижимости, который постоянно будет мониторить подобные предложения и сразу о них сообщать. Кроме того, можно подписаться на профильные группы в социальных сетях и следить за объявлениями на специализированных сайтах.

Сергей Степенко рассказал, что на первичном рынке купить квартиру по цене ниже 15 тыс грн за квадратный метр нереально.

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"Застройщики редко продают по такой цене "единички", чаще всего — "трешки". Малогабаритное жилье будет стоить 16–18 тыс грн за кв м", — говорит он.

"Лучше всего покупать квартиру на самом начальном этапе строительства дома, когда цены самые низкие. Но придется ждать несколько лет, пока дом достроят", — говорит Сергей Степенко.

Эксперты советуют перед выбором квартиры в доме проконсультироваться с юристом.

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Если компания строит уже не первый дом, то лучше приехать и посмотреть на предыдущие его объекты, пообщаться с местными жители и спросить у них о наличии проблем с качеством строительства.

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