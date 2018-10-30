Без "гуляющих" окон и щелей: в Украине будут строить энергоэффективные дома

С 1 декабря вступают в действие новые строительные нормы. Отныне все новое жилье должно будет отвечать нормам энергоэффективности.

Время многоквартирных домов с зияющими щелями на стыках панелей и незапирающимися окнами безвозвратно уходит в прошлое. Уже с началом зимы в Украине вступают в силу новые строительные нормы, которые предусматривают строительство жилья высокой эффективности. Об этом напомнил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, сообщает пресс-служба Минрегиона.

Отныне все жилые дома будут проектироваться с классом энергоэффективности не ниже С. По утверждению замминистра, это позволит использовать на их обогрев и прочие энергетические потребности до 40% энергоресурсов.

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Причем эти новый Государственные строительные нормы будут касаться не только сооружения нового жилья, но и капитальных ремонтов уже существующего. То есть, при ремонте здания нужно будет задействовать технологии, которые повысят его энергоэффективность.

“Весь прогрессивный мир движется в направлении энергосбережения, и мы должны перенимать этот положительный опыт. 23 июля прошлого года вступили в силу изменения к Закону Украины “Об энергетической эффективности строений“…Эти качественные изменения дадут возможность обогревать жилища людей, а не воздух“, - подчеркнул чиновник.

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При этом он заметил, что новыми Государственными строительными нормами введена классификация энергоэффективности домов от класса А по класс G. То есть, существует всего 7 классов, из которых А - это наивысший класс энергоэффективности. Соответственно, класс С идет третьим и тоже является достаточно высоким.

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