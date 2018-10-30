Как получить выгодную ипотеку на квартиру – детальная инструкция

Ипотека в Украине может быть оптимальным решением при приобретении жилья, но только в том случае, если заемщик серьезно подошел к данному вопросу.

Получить ипотеку в Украине может каждый гражданин старше 21 и младше 65 лет. Для тех, кто желает приобрести жилье в столице, необходима киевская прописка. Также нужны стаж не меньше 12 месяцев на последнем месяце работы, регулярный доход и хорошая кредитная история. Для повышения шансов на получения ипотеки можно попытать счастья с банками-партнерами выбранного застройщика.

Об этом сообщает Минфин со ссылкой на Domik.ua.

Задача №1 – Выбрать банк

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В Украине только 14 банков дают ипотеку. Несмотря на небольшой выбор потенциальному заемщику необходимо внимательно изучить условия кредитования во всех банках. А это – первый взнос (обычно стартует от 25% до 50%), процент (средняя ставка 22,61%), дополнительные платежи (страхование жилья, а также жизни и здоровья заемщика), комиссия, штрафы.

Важным моментом являются условия погашения ипотеки. Их может быть две – классика (проценты начисляются на остаток кредита) и аннуитет (размер платежа одинаков

Задача №2 – Собрать пакет документов

Для получения ипотеки потенциальному заемщику необходим паспорт, ИНН, свидетельство о браке (паспорт, ИНН мужа/жены), свидетельство о разводе, выписка о зарплате с места работы.

Задача №3 – Отправить документы в банк

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Подать заявку на получение ипотеки можно онлайн или в отделении. Сотрудники банка могут посоветовать выбрать жилье подешевле, улучшить кредитную историю или дать другие советы для получения кредита.

Задача №4 – Выбрать жилье

Квартиру можно приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке. В любом случае обязательства по ипотеке не позволяют распоряжаться новоприобретенными квадратными метрами до момента полного погашения. Поэтому очень важно выбрать ликвидное жилье. Обратите внимание на инфраструктуру, законность строительства и репутацию застройщика, а также на акции и скидки.

Задача №5 – Передача документов в банк

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Основной пакет документов подкрепляется информационным письмом, которое предоставляет застройщик. В письме указываются основные характеристики жилья: цена, площадь, этаж и т д.

Потом последует собеседование с сотрудником банка. Здесь нужно постараться вести себя максимально спокойно и уверенно. В свою очередь инспектор может попросить дополнительный залог, поручительство или присутствие мужа/жены. Об окончательном решении банк, как правило, уведомляет в течение 2-3 дней.

Ранее сообщалось, что украинцы чаще сдают вещи в ломбард: дотянуть до зп или погасить кредит. В Украине ломбардов становится все больше из-за возрастающего спроса.

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