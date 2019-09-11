Украинец, создавший WhatsApp, купил роскошный особняк в США за 100 млн долл

Ян Кум теперь будет соседом Леонардо ДиКаприо и Кортни Кокс.

43-летний украинец Ян Кум приобрел роскошное поместье в американском Малибу за 100 миллионов долларов. Площадь особняка составляет больше 14 тыс кв футов. Эта покупка по сумме стала одной из крупнейших за несколько лет в этом городе.

Об этом сообщает Variety.

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Всего в Малибу было 7 сделок на сумму 100 и больше миллионов долларов. При этом рекордной продажей все еще остается покупка поместья основателем ресторанной сети Hard Rock Cafe Питером Мортоном. Он на недвижимость здесь потратил 110 млн долл.

Украинец Ян Кум Getty Images

Новоприобретенный дом Яна Кума ранее принадлежал вице-председателю председатель международного медиаконгломерата NBCUniversal Рону Мейеру. Особняк построен по проекту архитектора Гватми Сигела в 1990-м году.

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Справка: Ян Кум родился 24 февраля 1974 года в Киеве. Рос в еврейской семье, воспитывался в Фастове Киевской области. В США эмигрировал с мамой в 1992 году, занялся программированием, известен как создатель WhatsApp.

Украинец Ян Кум Getty Images

Ранее сообщалось о том, что в список Forbes попали трое программистов из Украины. Молодые украинцы в прошлом году привлекли в свой стартап CallPage 4,5 млн долларов инвестиций.

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