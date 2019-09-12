Киев VS Пригород: Где выгоднее купить жилье

Разница в стоимости жилья между Киевом и пригородом сократилась на 3-5%.

В 2019 году разница в стоимости жилья в столице и пригороде постепенно снижается. За 8 месяцев с января по август 2019 года разница сократилась на 3-5%.

Об этом bigmir.net рассказал управляющий партнер компании АVM Development Group Владислав Кононов.

По словам эксперта, сейчас стоимость жилья в пригороде на 30% ниже, чем в спальных районах столицы.

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“Высокие цены на жилье в Киеве являются главным стимулом для потенциальных покупателей вкладывать свои средства именно в рынок пригорода. В то время, как стоимость киевских новостроек демонстрирует снижение в среднем на 1,5% ежемесячно, стоимость же пригородных ЖК за прошедшие 3 месяца увеличилась более чем на 4%“, - отметил Владислав Кононов.

Эксперт также отметил, что по итогам летних месяцев доля покупателей в сегменте коттеджных городков и земельных участков под жилое строительство увеличилась на 2% и составляет 14%, что на 9% выше, чем по итогам 2018 года.

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Владислав Кононов напомнил, что на сегодняшний день стоимость коттеджа площадью 100 м2 практически равна цене 2-комнатной квартиры на окраине Киева. Именно поэтому многие потенциальные киевские покупатели все активнее подыскивают себе проекты за чертой столицы.

Не стоит забывать, что инфраструктурные возможности ЖК и коттеджных городков в пригороде во многом превосходят строящиеся ЖК в спальных районах столицы, - подытожил эксперт

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