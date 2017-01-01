Пэрис Хилтон купит комплекс на Закарпатье: Что там будет
Американская звезда и наследница гостиничного бизнеса Пэрис Хилтон все-таки купит комплекс на Закарпатье. Украинцы уже достраивают вертолетную площадку (одно из основных требований актрисы). По предварительным данным, площадка будет сдана в эксплуатацию до конца 2019 года.
Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники.
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Информация о покупке стала известной еще летом 2019 года. Тогда речь шла о комплексе Деренивская Купель. Препятствием для подписания сделки стало отсутствие вертолетной площадки. Сейчас ее достраивают.
- Что еще построят на территории будущего комплекса Пэрис Хилтон?
На территории комплекса планируется возведение 2-х уровневого паркинга и площадки Пассаж.
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“Также по просьбе Пэрис Хилтон прилегающие территории комплекса также будут иметь дополнительные автостоянки, чтобы все гости звезды могли с комфортом разместить свои машины. В то же время стартовали работы по внутреннему убранству 5-звездочного отеля DeLux, открытие которого планируется уже в 2020 году“ – говорится в сообщении.
- Когда состоится продажа комплекса Пэрис Хилтон?
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Источники издания сообщают о том, что сделка состоится не ранее весны 2020 года. Также звезда заинтересовалась недвижимостью в столице, в частности, ЖК Linden (Липки). Стоимость резиденции здесь на 556 кв м составляет 4,5 млн долл.
Ранее Пэрис Хилтон рассказала, что произошло с ее скандальным помолвочным кольцом. Бывший жених светской львицы Пэрис Хилтон - актер Крис Зилка, требовал от нее возврата помолвочного кольца за 2 млн долларов после их разрыва: чем все закончилось.
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