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Пэрис Хилтон купит комплекс на Закарпатье: Что там будет

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Основным требованием звезды стало строительство вертолетной площадки.
38-летняя Пэрис - старший ребёнок в семье. У нее есть еще сестра и 2 брата
38-летняя Пэрис - старший ребёнок в семье. У нее есть еще сестра и 2 брата
Getty Images

Американская звезда и наследница гостиничного бизнеса Пэрис Хилтон все-таки купит комплекс на Закарпатье. Украинцы уже достраивают вертолетную площадку (одно из основных требований актрисы). По предварительным данным, площадка будет сдана в эксплуатацию до конца 2019 года.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники.

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Информация о покупке стала известной еще летом 2019 года. Тогда речь шла о комплексе Деренивская Купель. Препятствием для подписания сделки стало отсутствие вертолетной площадки. Сейчас ее достраивают.

Комплекс, который может приобрести звезда
Комплекс, который может приобрести звезда
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  • Что еще построят на территории будущего комплекса Пэрис Хилтон?

На территории комплекса планируется возведение 2-х уровневого паркинга и площадки Пассаж.

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“Также по просьбе Пэрис Хилтон прилегающие территории комплекса также будут иметь дополнительные автостоянки, чтобы все гости звезды могли с комфортом разместить свои машины. В то же время стартовали работы по внутреннему убранству 5-звездочного отеля DeLux, открытие которого планируется уже в 2020 году“ – говорится в сообщении.

Пэрис - известная светская львица США
Пэрис - известная светская львица США
Getty Images

  • Когда состоится продажа комплекса Пэрис Хилтон?

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Источники издания сообщают о том, что сделка состоится не ранее весны 2020 года. Также звезда заинтересовалась недвижимостью в столице, в частности,  ЖК Linden (Липки). Стоимость резиденции здесь на 556 кв м составляет 4,5 млн долл.

Карьеру Хилтон начала в 2000-м году в модельном агентстве Дональда Трампа
Карьеру Хилтон начала в 2000-м году в модельном агентстве Дональда Трампа
Getty Images

Ранее Пэрис Хилтон рассказала, что произошло с ее скандальным помолвочным кольцом. Бывший жених светской львицы Пэрис Хилтон - актер Крис Зилка, требовал от нее возврата помолвочного кольца за 2 млн долларов после их разрыва: чем все закончилось.

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Теги: Пэрис Хилтон, Закарпатье, комплекс, Деренивская Купель
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