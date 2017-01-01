Пэрис Хилтон купит комплекс на Закарпатье: Что там будет

Основным требованием звезды стало строительство вертолетной площадки.

38-летняя Пэрис - старший ребёнок в семье. У нее есть еще сестра и 2 брата Getty Images

Американская звезда и наследница гостиничного бизнеса Пэрис Хилтон все-таки купит комплекс на Закарпатье. Украинцы уже достраивают вертолетную площадку (одно из основных требований актрисы). По предварительным данным, площадка будет сдана в эксплуатацию до конца 2019 года.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники.

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Информация о покупке стала известной еще летом 2019 года. Тогда речь шла о комплексе Деренивская Купель. Препятствием для подписания сделки стало отсутствие вертолетной площадки. Сейчас ее достраивают.

Комплекс, который может приобрести звезда Pinterest

Что еще построят на территории будущего комплекса Пэрис Хилтон?

На территории комплекса планируется возведение 2-х уровневого паркинга и площадки Пассаж.

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“Также по просьбе Пэрис Хилтон прилегающие территории комплекса также будут иметь дополнительные автостоянки, чтобы все гости звезды могли с комфортом разместить свои машины. В то же время стартовали работы по внутреннему убранству 5-звездочного отеля DeLux, открытие которого планируется уже в 2020 году“ – говорится в сообщении.

Пэрис - известная светская львица США Getty Images

Когда состоится продажа комплекса Пэрис Хилтон?

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Источники издания сообщают о том, что сделка состоится не ранее весны 2020 года. Также звезда заинтересовалась недвижимостью в столице, в частности, ЖК Linden (Липки). Стоимость резиденции здесь на 556 кв м составляет 4,5 млн долл.

Карьеру Хилтон начала в 2000-м году в модельном агентстве Дональда Трампа Getty Images

Ранее Пэрис Хилтон рассказала, что произошло с ее скандальным помолвочным кольцом. Бывший жених светской львицы Пэрис Хилтон - актер Крис Зилка, требовал от нее возврата помолвочного кольца за 2 млн долларов после их разрыва: чем все закончилось.

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