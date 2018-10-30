Заведение культуры станут более безопасными и комфортными – уверяют в Министерстве регионального развития.

В Украине изменили строительные нормы для кинотеатров и музеев

В Украине изменили строительные нормы для кинотеатров и музеев

С 1 ноября в Украине будет действовать новый ДБН (Государственные строительные нормы) В.2.2-16: 2019 О культурно-зрелищных и досуговых учреждениях. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

Новые строительные нормы предусматривают:

современные требования к проектированию акустики в концертных залах и театрах; доступность для людей с инвалидностью и других маломобильных групп; четкие требования к безопасной эвакуации из учреждений культуры в составе ТРЦ; повышение комфорта в быту, а именно: в 2 раза увеличено количество женских санузлов в кинотеатрах и театрах; четкие требования и расчеты к проектированию современных цифровых кинопроекционных.

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"Большое внимание уделено безопасной эвакуации людей при проектировании кинотеатров и других культурно-развлекательных заведений со зрительскими залами в составе ТРЦ. В частности, было пересмотрено необходимое время для осуществления безопасной эвакуации людей из этих помещений в случае чрезвычайных ситуаций. По подсчетам экспертов отрасли, это позволит повысить безопасность людей и на 25% уменьшить количество травм, возможных при эвакуации" - написал Парцхаладзе.

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