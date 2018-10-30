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В Украине изменили строительные нормы для кинотеатров и музеев

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Заведение культуры станут более безопасными и комфортными – уверяют в Министерстве регионального развития.
В Украине изменили строительные нормы для кинотеатров и музеев
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В Украине изменили строительные нормы для кинотеатров и музеев
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С 1 ноября в Украине будет действовать новый ДБН (Государственные строительные нормы) В.2.2-16: 2019 О культурно-зрелищных и досуговых учреждениях. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

  • Новые строительные нормы предусматривают:
  1. современные требования к проектированию акустики в концертных залах и театрах;
  2. доступность для людей с инвалидностью и других маломобильных групп;
  3. четкие требования к безопасной эвакуации из учреждений культуры в составе ТРЦ;
  4. повышение комфорта в быту, а именно: в 2 раза увеличено количество женских санузлов в кинотеатрах и театрах;
  5. четкие требования и расчеты к проектированию современных цифровых кинопроекционных.

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"Большое внимание уделено безопасной эвакуации людей при проектировании кинотеатров и других культурно-развлекательных заведений со зрительскими залами в составе ТРЦ. В частности, было пересмотрено необходимое время для осуществления безопасной эвакуации людей из этих помещений в случае чрезвычайных ситуаций. По подсчетам экспертов отрасли, это позволит повысить безопасность людей и на 25% уменьшить количество травм, возможных при эвакуации" - написал Парцхаладзе.

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Теги: Лев Парцхаладзе, ДБН
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  18.10.2019, 13:08
Оценка:  0
гость
Та в музеи и кино мало кто и ходит, разве что заезжие туристы или если это в торговом комплексе.
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