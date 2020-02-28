Смарт-квартира или студия: В чем разница, преимущества и недостатки

Смарт-квартира и квартира-студия имеют свои преимущества и недостатки.

Обзавестись своим жильем — это часто самая заветная мечта украинца. Не всем свое жилье приходится “по карману“, многие откладывают деньги годами. Но когда нужная сумма на банковском счету уже накоплена люди задаются вопросом: а какую же квартиру лучше всего приобрести? Сегодня популярным является тип квартир, который называется “смарт“. Какие есть минусы у смарт-квартир, что такое квартира-студия и какие ее преимущества — читайте в материале bigmir.net.

Что такое смарт-квартира?

Это, можно сказать, мини-квартира. Максимальная площадь такого жилья — 35 кв метров. “Смарт“ - значит умный. Это свидетельствует о том, что в такой квартире все продумано до мелочей. Маленькая площадь жилья не позволяет “разогнаться“ и делать огромную кухню, ванную комнату и т.д.

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Слово, которое подходящим образом описывает такую квартиру — это компактность. Здесь для каждого предмета есть свое место.

Преимуществ у таких квартир — масса.

Во-первых, маленькая площадь означает, что квартира стоит дешевле, чем другие, квадратура которых значительно больше. Таким образом, вы можете сэкономить немалые деньги и купить вместо обычной квартиры за городом смарт-квартиру, которая будет находиться в хорошем районе.

У таких квартир, как правило, не бывает огромных сумм за коммуналку. В будущем вы сможете экономить и на этом.

Кроме того, в такой квартире проще делать ремонт. Во-первых, уйдет меньше денег, а во-вторых, не придется думать над дизайном и деталями для многих комнат. Но, в то же время, если вы со временем заходите докупить какую-то мебель, тренажер или поставить большой обеденный стол, то вас ждет разочарование. Смарт-квартира — это минимализм во всем: деньгах, потраченных на нее, мебели, вещах и т. д.

Квартира отлично подойдет для одиноких людей или маленькой семьи. Но в этом заключается и первый “минус“, поскольку для семьи с ребенком и животным такое жилье не подойдет, слишком все компактно.

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Из других минусов — это шум. Поскольку смарт-квартиры очень маленькие, на этаже вместе с вами будет жить множество людей — а это означает постоянное движение. Перед началом ремонта в такой квартире следует позаботиться о шумоизоляции помещения.

Но есть и более существенные огорчения, которые могут возникнуть при покупке смарт-квартиры — это проблема с документами.

Дело в том, что Государственные строительные нормы не позволяют застройщиками строить квартиры, площадь которых составляет меньше 30 кв м. Поэтому Государственная архитектурно-строительная инспекция при приеме объекта в эксплуатацию может не выдать сертификат о том, что объект является жилым.

В таком случае застройщик может зарегистрировать дом в качестве объекта нежилого фонда. Если приобрести квартиру в таком доме, то неприятностей потом не оберешься.

Право на квартиру у вас будет, а вот жилищных прав — нет. Это означает, что даже прописаться в своей квартире вы не сможете.

Особенно опасно покупать смарт-квартиру на этапе строительства. Лучше дождаться окончания работ и посмотреть, удастся ли застройщику сдать дом в эксплуатацию.

Если вы покупаете уже готовую квартиру, то тщательно проверяйте документы, а еще лучше — сходите к юристу с документами и проконсультируйтесь.

Что такое квартира-студия?

Квартира-студия предполагает наличие открытого пространства. Если сказать упрощенно — это квартира без внутренних стен. Стоит отметить, что студия может быть смарт-квартирой, о которой писалось выше. В таком случае мы говорим о небольшой площади.

В то же время, студия может иметь и гораздо большую площадь, вплоть до 100 кв м.

Главная изюминка такого жилья — это открытое пространство с хорошо продуманными зонами. Как правило, в таких квартирах стенами отделен лишь санузел и гардеробная. Все остальное — одна большая комната.

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Основное преимущество таких квартир — это свет и просторность. Стены в таких квартирах не давят, много окон, которые делают помещение более уютным.

В то же время, в такой квартире будет жить не комфортно, если у вас большая семья и есть дети. О личном пространстве придется забыть.

Еще один минус — это открытая кухня. Если вы любите готовить, то рискуете пропитать запахом еды всю квартиру.

Стоит отметить, что существуют и смешанные типы планировок. Речь о идет о квартире, когда кухня и гостиная соединены вместе, но есть еще и несколько спален. Конечно, жизнь в такой квартире будет более комфортной.

Напомним, ранее мы писали о том, как проверить квартиру перед покупкой, чтобы не попасть на шарлатанов.

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