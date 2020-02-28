Сколько стоит аренда жилья в Киеве

Самым дорогим районом считается Печерский.

Самым дорогим районом столицы для аренды жилья остается Печерский. В то же время, самое недорогое жилье находится в Деснянском районе. Об этом свидетельствуют данные портала Address.ua, сообщает СтройОбзор.

“В январе объем рынка аренды квартир распределился следующим образом. 38% от общего количества предложения сосредоточено в категории двухкомнатных квартир. Предложение по однокомнатным квартирам – 36%, трехкомнатным – 19%. 7% объявлений – многокомнатные квартиры, свободные для заселения”, – сказано в сообщении.

Средняя стоимость квартиры в самом дорогом районе Киева составляет 1429 долларов. Второй по стоимости район — Шевченковский. Там квартиру можно арендовать на 828 долларов. Та третьем месте — Голосеевский район столицы. Аренда жилья тут стартует от 688 долларов.

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В то же время, самое недорогое жилье в Деснянском районе. Квартиру тут можно снять за 359 долларов в месяц.

Напомним, в Украине пытались взломать электронный кабинет застройщика.

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