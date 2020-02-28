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Сколько стоит аренда жилья в Киеве

Комментариев: 3
Самым дорогим районом считается Печерский.
Самым дорогим районом столицы для аренды жилья остается Печерский
Самым дорогим районом столицы для аренды жилья остается Печерский
depositphotos.com

Самым дорогим районом столицы для аренды жилья остается Печерский. В то же время, самое недорогое жилье находится в Деснянском районе. Об этом свидетельствуют данные портала Address.ua, сообщает СтройОбзор.

“В январе объем рынка аренды квартир распределился следующим образом. 38% от общего количества предложения сосредоточено в категории двухкомнатных квартир. Предложение по однокомнатным квартирам – 36%, трехкомнатным – 19%. 7% объявлений – многокомнатные квартиры, свободные для заселения”, – сказано в сообщении.

Средняя стоимость квартиры в самом дорогом районе Киева составляет 1429 долларов. Второй по стоимости район — Шевченковский. Там квартиру можно арендовать на 828 долларов. Та третьем месте — Голосеевский район столицы. Аренда жилья тут стартует от 688 долларов.

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В то же время, самое недорогое жилье в Деснянском районе. Квартиру тут можно снять за 359 долларов в месяц.

Напомним, в Украине пытались взломать электронный кабинет застройщика.

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Теги: рынок недвижимости, аренда жилья, аренда жилья в Киеве
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Комментариев (3)
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futbolprognoz    28.02.2020, 13:15
Оценка:  +1
futbolprognoz
с каких это пор аренду уже в долларах пишут?
Vixerunt    28.02.2020, 13:32
Оценка:  0
Vixerunt
с 90-х
гость  (аноним)  28.02.2020, 13:07
Оценка:  0
гость
На фото у дамы , ноги повреждены грибком откуда ФОТО
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