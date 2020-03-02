Рынок недвижимости: Эксперты прогнозируют рост цен

В ближайшие 2-3 года цены на недвижимость могут подняться в 1,5 раза.

Цены на покупку недвижимости в Украину вырастут в ближайшее время depositphotos.com

Цены на покупку недвижимости в Украину вырастут в ближайшее время. Такой прогноз дают эксперты, пишет Сегодня.

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В ближайшие 2-3 года цены на недвижимость могут подняться в 1,5 раза.

“То есть в обозримом будущем при существенном росте спроса – с одной стороны, и увеличении себестоимости строительства – с другой, стартовые цены также могут подскочить, как минимум, на 10-15%. Поэтому, конечно же, стать владельцем жилья через 2-3 года будет значительно дороже, нежели сейчас“, – рассказывает руководитель проекта RUSANIV RESIDENCE Александр Изаров.

Директор по маркетингу многофункционального ЖК “POLARIS Home&Plaza“ Анжелика Саакян рассказывает, что сегодня популярными квартирами являются однокомнатные квартиры — около 50% приобретаемых квартир являются именно однокомнатными.

“2020 год для тех покупателей, которые решат приобрести квартиру, прежде всего, с инвестиционной целью, будет самым выгодным. Ведь в дальнейшем появится ипотека, спрос увеличится более чем на 30%, естественно, стартовые цены также повысятся: в среднем на 3-7%“, — говорит эксперт.

Напомним, в Украине пытались взломать электронный кабинет застройщика.

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