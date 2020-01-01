Дом под Киевом, во Франции и прописка в общежитии: Чем владеет семья генпрокурора Украины

У семьи чиновника есть несколько домов как в Украине, так и за границей.

Украинские чиновники часто имеют во владении большое количества движимого и недвижимого имущества. 43-летний генеральный прокурор Руслан Рябошапка не исключение. Какой недвижимость владеет он и его семье, пишет Strana.ua.

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Под Киевом есть село, которое называется Новые Петровцы. Именно там часто приобретают элитную недвижимость чиновники и бизнесмены. Половина участка площадью 318 квадратных метров, а также половина квартиры (150 кв.м) в Новых Петровцах принадлежит Олесе Бартовщук — жене генпрокурора. Вторая половина участна и квартиры записана на его — мать Зинаиду Рябошапка.

Формально строение называется квартирой, но по факту — это двухэтажный дом с двумя выходами.

Дом семьи генпрокурора в Украине strana.ua

В реестре недвижимости указано, что площадь участка составляет 318 кв м, тогда как в декларации генпрокурора указана иная цифра - 3 180 кв м.

“Земля в Новых Петровцах недешевая и есть желающие ее приобрести. Отсюда до Киева - рукой подать и, что немаловажно, хорошая транспортная развязка, даже если вы не на автомобиле. Село может похвастаться своей инфраструктурой: есть несколько супермаркетов, кафе, пиццерия, суши-бар, рынок, школа, стадион и церковь. В среднем сотка земли в районе улицы Каневской, где живет генеральных прокурор, стоит от $1500 до $1700 и торг обычно не уместен. Можно купить просто землю под застройку или уже готовый дом, все зависит от вашего бюджета“, -рассказал Иван Геч, руководитель портала недвижимости Krysha.ua.

Журналисты также заметили, что место жительства и прописки генпрокурора отличаются. Документы подтверждают, что проживает Рябошапка в Киеве в общежитии №3 по улице Харченко (это бывшая улица Ленина), дом №22.

Прописан Рябошапка в общежитии strana.ua

Также семья генпрокурора владеет домов во Франции. Площадь недвижимости — 145 кв метров. Владеет домом жена чиновника, которая приобрела дом 4 года назад за 444 000 евро. Недвижимость была куплена в кредит

В доме живут три сына Рябошапки и его жена.

Дом семьи генпрокурора во Франции strana.ua

“Нам пока не удалось выплатить такую ​​большую сумму. И этой ситуацией на самом деле манипулируют, потому что мы до сих пор задолжали четыреста с лишним тысяч евро по этому кредиту. И мы продолжаем выплачивать его ежемесячно. Кредит не закрыт“, - сказал генеральный прокурор.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп пришла в Раду с сумкой за 35 000 грн.

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