Украинцы стали чаще покупать недвижимость в столице

Чаще всего люди покупают квартиры в новостроях.

В Киеве активизировались продажи на рынке недвижимости. Чаще всего люди покупают квартиры в новостроях, популярные также и коммерческие помещения. Об этом пишет UBR.ua.

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Гендиректор АН “Благовест“ Елена Биберова рассказала, что в феврале текущего года было заключено на 43% больше сделок, чем в январе.

72% продаж — это квартиры. Нежидые помещение приобрели в 20% случаев. Не очень часто покупают частные дома — лишь 8% от всех продаж.

Чаще всего покупали квартиры (72% сделок). Процент сделок с нежилым фондом в феврале составил 20%, с частными домами – 8%.

“Рынок недвижимости Киева в феврале был очень активным. Интерес к покупке недвижимости был на уровне конца года, когда наблюдается традиционный всплеск активности покупателей. При этом порядка 80% сделок было с квартирами в новых домах. Удешевление ипотеки также позитивно повлияло на ситуацию на рынке, спрос растет и все больше сделок проходит с привлечением ипотеки“, – говорит Елена Биберова.

В то же время, если говорить о квартирах, то чаще всего покупают недвижимость, которая стоит от 50 до 100 тыс долларов — 41% сделок.

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Чаще украинцы приобретали 2-3-комнатные квартиры в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском районах Киева.

Самый недорогой объект, проданный в феврале — это однокомнатная квартира в Голосеевском районе - 25 тыс долларов.

Самым дорогим объектом оказался дом в Козине - 600 тыс долларов.

Напомним, ранее мы писали о том, как проверить квартиру перед покупкой, чтобы не попасть на шарлатанов.

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