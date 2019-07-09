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В Украине сильно упал спрос на квартиры с котлована - эксперт

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Карантин оказал существенное влияние не только на общий уровень продаж, но и на интерес инвесторов к объектам на начальных стадиях строительства.
Число квартир, приобретаемых на старте проектов, сократилось на треть - эксперт
Число квартир, приобретаемых на старте проектов, сократилось на треть - эксперт
depositphotos.com

По итогам 4 месяцев 2020 года количество квартир, приобретаемых на начальных стадиях строительства, сократилось на 35%. Об этом сообщила директор по маркетингу многофункционального жилого комплекса POLARIS Home&Plaza Анжелика Саакян.

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По ее словам, еще до карантина количество продаж квартир на старте проектов (до 6-9 месяцев от начала строительных работ) составляло до 50% от всего объема продаж. При этом на завершающих стадиях строительства количество продаваемых квартир достигало 30%.

“Популярность инвестирования на старте проектов продиктована, с одной стороны, приемлемой для покупателя ценой, которая на 25-30% ниже, чем на завершающих стадиях строительства, а с другой, - инвестиционным потенциалом квартиры уже после завершения строительства“, - рассказала эксперт.

По словам Саакян, длительный карантин оказал существенное влияние не только на общий уровень продаж, который сократился до 70% в объектах эконом-класса и до 15% в объектах новых востребованных форматов, но и на интерес инвесторов к объектам на начальных стадиях строительства.

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В то же время, по мнению эксперта, спрос на такие объекты в ближайшие месяцы возрастет.

“Качественные проекты на старте строительства привлекут более 70% покупателей, объекты со сроком строительства более 1 года - около 10%, и на завершающей стадии - до 20%. Таким образом, в условиях ограниченного спроса приоритетными для покупателя станут качественные объекты по наиболее выгодным ценам“, - прогнозирует Саакян.

Напомним, что в Киеве цены на аренду недвижимости снизились в три раза.

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Теги: недвижимость, продажа квартир, строительные объекты, карантин, продажи
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