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В Украине стартует строительство спортивных "объектов-магнитов" - Ермак

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В Офисе президента планируют создать современную историю спортивных легенд Украины.
В Украине стартует строительство спортивных "объектов-магнитов" - Ермак
В Украине стартует строительство спортивных "объектов-магнитов" - Ермак
Офіс президента

В Украине стартует государственный проект по созданию в каждой области объекта спортивной инфраструктуры, посвященного выдающемуся современному спортсмену или спортсменам из этого региона. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает сайт главы государства.

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По словам Ермака, проект под рабочим названием “Украина - чемпион!“ необходимо реализовать в течение года.

“Это будет культовое сооружение, рядом с которым будет музей. Мы хотим создать современную историю наших спортивных героев, спортивных легенд. Очень важно, чтобы мы почтили людей, которые еще живы, которые сегодня еще имеют возможность получить внимание и уважение от общества и государства“, - отметил Ермак.

По словам руководителя Офиса президента, такие сооружения должны стать “магнитами“, которые повлияют на развитие в регионе не только спорта, но и таких сфер, как туризм.

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“Давайте смотреть в будущее. Надеемся, что совместными усилиями мы победим эпидемию и будем двигаться дальше. Спорт является неотъемлемой частью жизни украинцев, нашими спортсменами восхищаются во всем мире“, - отметил он.

Ермак инициировал создание рабочей группы. Она будет собирать предложения от руководства областей по объектам, которые включат в проект, и имена спортсменов для их чествования.

Ранее сообщалось о лучших спортивных фильмах, в которых нет крови и футбольного мяча.

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Теги: спорт, Ермак, строительные объекты, сооружения, Офис президента
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