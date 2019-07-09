По состоянию на начало мая активные строительные работы продолжаются только на 40% объектов.

Для выхода из карантина первичному рынку жилья нужно минимум полгода - эксперт depositphotos.com

Для полноценного выхода из карантина первичному рынку жилья потребуется как минимум 6 месяцев. Об этом заявил руководитель проекта RUSANIVRESIDENCE Александр Изаров.

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По его словам, на первом этапе - в течение июня-июля - важным для рынка станет то, на каком количестве объектов будет возобновлено строительство.

“По состоянию на начало мая активные строительные работы продолжаются чуть больше чем на 40% объектов. По сравнению с мартом количество объектов с частичной или полной остановкой строительства увеличилось на 10%“, - отметил эксперт.

По мнению Изарова, окончание или существенное смягчение карантина может позволить некоторым компаниям активизировать строительные работы.

“В среднем ежемесячные затраты на строительство 24-этажного дома в зависимости от этапа строительства могут достигать 1,5-3 млн. грн. То есть, чтобы строительство продолжилось как минимум до осени, застройщикам потребуется до 10 млн. грн на строительство одного многоквартирного дома“, - сказал эксперт.

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По его словам, к середине июня количество сделок на первичном рынке, по сравнению с началом апреля, может увеличиться на 7-8%. В дальнейшем же многое будет зависеть от экономической и политической стабильности в стране, а также эффективности антикризисных мер правительства, в том числе программ по поддержке сферы строительства.

“Участники рынка, для того, чтобы завершить начатые строительные объекты, остро нуждаются в возможности привлечь краткосрочные кредитные средства под минимальные проценты. Без стратегической поддержки государства - как застройщиков, так и потенциальных покупателей - первичный рынок строительства жилья может столкнуться с новыми “старыми“ вызовами, такими, как появление новых долгостроев“, - резюмировал Изаров.

Напомним, что по итогам 4 месяцев 2020 года количество квартир, приобретаемых на начальных стадиях строительства, сократилось на 35%, сообщила эксперт рынка недвижимости Анжелика Саакян.