Зеленский обещает украинцам ипотеку под 10%

По словам главы государства, это нововведение станет для Украины большой победой.

В Украине будет доступен ипотечный кредит под 10% годовых. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, это нововведение станет для Украины большой победой.

“Уже год я, честно вам скажу, борюсь, и это уже второе правительство, чтобы у нас ипотека была по 10%. В ближайшее время в Украине впервые за много лет будет ипотека для каждого гражданина Украины под 10%“, - сказал Зеленский.

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Напомним, что Владимир Зеленский рассказал о запланированных экономических шагах. В частности, по его словам, правительство и НБУ должны представить две важные программы: ипотеку для населения со ставкой около 10% и кредиты малому бизнесу с низкой ставкой для выплаты зарплат своим работникам.