Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский обещает украинцам ипотеку под 10%

Комментариев: 2
По словам главы государства, это нововведение станет для Украины большой победой.
Зеленский обещает украинцам ипотеку под 10%
Зеленский обещает украинцам ипотеку под 10%
Скриншот

В Украине будет доступен ипотечный кредит под 10% годовых. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Читай также: ПриватБанк ввел “кредитные каникулы“ на ипотеку и автокредиты

По словам главы государства, это нововведение станет для Украины большой победой.

“Уже год я, честно вам скажу, борюсь, и это уже второе правительство, чтобы у нас ипотека была по 10%. В ближайшее время в Украине впервые за много лет будет ипотека для каждого гражданина Украины под 10%“, - сказал Зеленский.

Читай также: Гончарук пообещал украинцам дешевую ипотеку

Напомним, что Владимир Зеленский рассказал о запланированных экономических шагах. В частности, по его словам, правительство и НБУ должны представить две важные программы: ипотеку для населения со ставкой около 10% и кредиты малому бизнесу с низкой ставкой для выплаты зарплат своим работникам.

Поделись:
Теги: Зеленский, ипотека, кредиты, пресс-конференция, займы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Vixerunt    20.05.2020, 13:26
Оценка:  +2
Vixerunt
Ну учителя с медиками уже по 1500 баксов получают, теперь осталось это провернуть. Скажи лучше барыгам-застройщикам что себестоимость 1 кв/м 200 баксов и не надо нам впаривать бетонные халабуды с наценкой +600 %
БРОКЕР_666    20.05.2020, 13:06
Оценка:  0
БРОКЕР_666
дыбилы... я откажусь летом от продления депозита потому что ставку почти в 2 раза уменьшили... я уверен что я не один... и с какого хyя тогда банки будут давать кредиты?
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь