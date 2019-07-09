До 80% жилфонда Украины является устаревшим и находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

Законопроект о реконструкции домов: куда и как будут отселять жильцов depositphotos.com

Ветхий и аварийный жилфонд в Украине составляет 4,31 млн м2, или почти 80% от общего фонда. Об этом со ссылкой на данные Госстата за прошлый год сообщает Сегодня. По данным издания, в конце апреля Министерство развития общин и территорий опубликовало текст законопроекта о комплексной реконструкции домов в Украине.

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В частности, основной фронт работы предлагается возложить на плечи местных властей. Именно органы местного самоуправления обязаны будут определять, относится ли дом к устаревшему жилфонду и нужна ли ему реконструкция. В их ответственность будет входить и создание фондов финансирования комплексной реконструкции кварталов.

Для реконструкции, согласно документу, необходимо провести собрание собственников квартир дома. Решение будет принято, если на это согласятся собственники квартир и нежилых помещений, площадь которых вместе превышает 75%.

Само же понятие реконструкции может включать не только реконструкцию и модернизацию построек, но и их снос. Во время проведения реконструкции жильцов дома могут как отселять, так и оставлять в своих квартирах, в зависимости от сложности выполнения работ. Если условием реконструкции является обязательное отселение, то в случае несогласия жильца-собственника квартиры такое отселение осуществляется только после соответствующего судебного решения.

В случае временной приостановки эксплуатации дома, перед реконструкцией собственникам должны будут выделить помещения той же площади на весь период реконструкции. Для этого нужно будет заключить договор, а жилец, получивший временную квартиру, обязан будет оплачивать все коммунальные услуги. Если же дом будут сносить, жильцам перед этим обязательно должны выделить равноценные по площади квартиры или же денежные компенсации.

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По словам независимого эксперта, кандидата экономических наук Александра Хмелевского, разработанный проект закона хоть и является сбалансированным, все же не решает всех проблем.

“В частности, непонятно, куда будут отселять жителей. Сначала застройщик должен построить за собственные средства жилье, отселить туда жителей дома, подлежащего реконструкции, а потом уже осуществлять реконструкцию. Такая процедура потребует дополнительных средств застройщика и ставит под сомнение прибыльность проекта“, - говорит эксперт.

В свою очередь глава Национальной украинской ассоциации жилья Диана Гранцева видит основной риск в том, что не прописана четко процедура проведения конкурса при выборе застройщика.

“Понятно, что застройщику выгодно снести старый микрорайон в центре Киева, к примеру, состоящий из пяти пятиэтажных домов, и построить новый из десятиэтажных. Так окупится стоимость “социальных“ квартир и останется хорошая прибыль. При этом смущает, что вечный камень преткновения – инженерные системы и социальные объекты – могут быть построены не за средства инвестора, а из местных бюджетов“, - поясняет эксперт.

Напомним, что в Запорожье обвалилась часть многоэтажки.