Министр МВД заявил, что власти не допустят "очередной аферы с сотнями пострадавших".

"Не допустим аферы": Аваков и Кличко высказались по недостроям Аркады Коллаж

Министр МВД Арсен Аваков заявил о том, что власти не допустят очередной строительной аферы в столице. Об этом он написал в Twitter в пятницу, 29 мая.

Арсен Аваков встретился с обманутыми инвесторами, которые сегодня вышли на протест.

Мы не допустим очередной строительной аферы с сотнями пострадавших - заявил он

Сьогодні спілкувався із інвесторами незавершених житлових будівництв банку Аркада, що вийшли на протест. Ми не допустимо чергової будівельної афери із сотнями потерпілих. За дорученням @ZelenskyyUa разом із @KlichkoVitali, начальником @PoliceKyiv вирішуємо проблеми інвесторів pic.twitter.com/0qokWvwQkt — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 29, 2020

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Мер столицы Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы с требованием разобраться с инвесторами проблемного застройщика, который не выполняет свои обязательства. Об этом Кличко заявил во время брифинга.

Я обращаюсь к правоохранителей немедленно вмешаться в ситуацию и дать правовую оценку действиям недобросовестного застройщика - подытожил он

Ранее сообщалось о том, что в центре Киева митинговали семьи, которые вложили деньги в квартиры от банка “Аркада“ и уже несколько лет не получают свои квартиры.



