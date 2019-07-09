Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Не допустим аферы": Аваков и Кличко высказались по недостроям Аркады

Комментариев: 2
Министр МВД заявил, что власти не допустят "очередной аферы с сотнями пострадавших".
"Не допустим аферы": Аваков и Кличко высказались по недостроям Аркады
"Не допустим аферы": Аваков и Кличко высказались по недостроям Аркады
Коллаж

Министр МВД Арсен Аваков заявил о том, что власти не допустят очередной строительной аферы в столице. Об этом он написал в Twitter в пятницу, 29 мая. 

Арсен Аваков встретился с обманутыми инвесторами, которые сегодня вышли на протест. 

Мы не допустим очередной строительной аферы с сотнями пострадавших - заявил он

Читай также: Массовый митинг в центре Киева: Участники собираются перекрыть

Мер столицы Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы с требованием разобраться с инвесторами проблемного застройщика, который не выполняет свои обязательства. Об этом Кличко заявил во время брифинга. 

Я обращаюсь к правоохранителей немедленно вмешаться в ситуацию и дать правовую оценку действиям недобросовестного застройщика - подытожил он

Ранее сообщалось о том, что в центре Киева митинговали семьи, которые вложили деньги в квартиры от банка “Аркада“ и уже несколько лет не получают свои квартиры.


Поделись:
Теги: Арсен Аваков, Виталий Кличко, аркада, недострой
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  30.05.2020, 11:51
Оценка:  0
гость
Решить их проблему можно только одним способом: дать денег из бюджета. Ошиблись они,а расплатимся все.
гость  (аноним)  29.05.2020, 15:36
Оценка:  0
гость
Само начало строительства жилого комплекса уже афера, так как участки не оформлены должным образом, не согласованы так же подключения к коммуникациям
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь